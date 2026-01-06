Nueva forma te tener la ciudadanía americana de forma legal y para siempre.

Conseguir la ciudadanía estadounidense es un objetivo significativo para numerosos inmigrantes; no obstante, el proceso de naturalización puede resultar lleno de desafíos. Entre los obstáculos más frecuentes se encuentran los requisitos legales que deben cumplirse, tales como el tiempo de residencia, el dominio básico del inglés y el conocimiento sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

Además, el proceso puede ser extenso y costoso, lo que complica el avance para aquellos que enfrentan limitaciones económicas. Sin embargo, hay atajos poco recurrentes que pueden facilitar el camino. Uno de estos atajos está relacionado con el apellido, que, en caso de poseer linaje completamente americano, representa una ventaja en la accesibilidad de los trámites migratorios.

OFICIAL | Estados Unidos facilita la ciudadanía a todas las personas con estos apellidos: la lista completa (foto: archivo).

¿El apellido de linaje americano facilita el proceso de ciudadanía?

Tener un apellido con raíces históricas en Estados Unidos no otorga automáticamente la ciudadanía, ya que es indispensable cumplir con ciertos criterios legales específicos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Sin embargo, estos apellidos de linaje americano pueden simplificar el proceso de verificación de antecedentes, lo que podría acelerar varios pasos de los trámites migratorios. A su vez, representa una gran ventaja para aquellos que tienen vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses, teniendo en cuenta que el patrocinio familiar es una de las vías más rápidas para acceder a la naturalización.

Apellidos de linaje 100% americano: lista exhaustiva

Según especialistas en inmigración, ciertos apellidos comunes en Estados Unidos presentan una mayor probabilidad de figurar en bases de datos oficiales, lo que simplifica los procesos migratorios. Entre estos apellidos se destacan:

Anderson

Brown

Davis

Johnson

Jones

Miller

Smith

Wilson

¿Cuáles son los requisitos esenciales para obtener la ciudadanía estadounidense?

El linaje o el apellido de una persona no influye en estos criterios legales. Sin embargo, en algunos casos muy particulares, como descendientes directos de ciudadanos estadounidenses o situaciones relacionadas con la ciudadanía por nacimiento en el extranjero, puede haber caminos más directos.

El proceso de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense no alcanza solo con el apellido, sino que debe demostrarse con documentación y ciertos requisitos obligatorios. Estos incluyen: