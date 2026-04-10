La industria de la construcción en Estados Unidos enfrenta un déficit estructural de mano de obra de magnitud crítica. Según estimaciones de la Associated Builders and Contractors (ABC), el sector requerirá aproximadamente 349.000 trabajadores adicionales en el corto plazo y cerca de 456.000 hacia 2027 para sostener los niveles proyectados de actividad. Según trascendió, los salarios superan los 75,000 dólares, y en casos especializados llegan a los 250,000 dólares por año. Lo mejor de todo es que no se requiere título universitario, y en muchos puestos tampoco es indispensable hablar inglés con fluidez. Segun la Asociacion de Constructores y Contratistas de Estados Unidos (ABC, por sus siglas en ingles), el pais necesita incorporar 349,000 nuevos trabajadores en 2026 y otros 456,000 trabajadores adicionales en 2027. El déficit no es una proyeccion lejana: es una realidad que ya está afectando proyectos de viviendas, hospitales, fábricas y centros de datos. Gran parte de esta escasez se explica por la jubilación masiva de trabajadores veteranos. Casi uno de cada cinco empleados del sector supera los 55 anos, mientras que solo el 9% son jovenes. Eso significa que el relevo generacional no existe, y las empresas desesperadamente buscan manos nuevas. Los perfiles más buscados son: Segun la misma asociacion, el 92% de las empresas del sector tiene dificultades para encontrar trabajadores calificados. Eso convierte a cualquier persona con experiencia en oficios en un candidato altamente valioso. Lo que muchos no saben es que detrás de la revolución de la inteligencia artificial hay miles de obreros con casco y herramientas. Empresas como Meta, Microsoft, Amazon, Google y Oracle tienen planeado gastar aproximadamente 700,000 millones de dólares en infraestructuras de IA durante 2026. Eso se traduce en centros de datos gigantes que necesitan ser construidos, cableados y equipados. Jensen Huang, el poderoso CEO de Nvidia, lo resumió en el Foro Económico Mundial: “Estamos frente al mayor despliegue de infraestructuras de la historia humana, que va a generar una gran cantidad de empleos en oficios como electricistas, plomeros y soldadores”. Los números hablan por sí solos: A diferencia de las carreras universitarias que pueden tardar 4 o 5 anos en dar sus frutos, estos puestos se acceden mediante formación técnica, aprendizajes prácticos y programas de certificación de corta duración. En muchos casos se aprende directamente en obra, cobrando desde el primer día. Para los mexicanos, colombianos y argentinos que suenan con trabajar en Estados Unidos, la industria de la construcción representa una de las rutas más directas y menos exploradas. A diferencia de otros sectores que exigen dominio del inglés o títulos reconocidos, los oficios manuales valoran la experiencia práctica por encima de todo. Es importante tener en cuenta que el contexto migratorio actual es complejo. Las políticas de la administración Donald Trump endurecieron el ingreso de trabajadores extranjeros, lo cual es un factor real que debe considerarse. Sin embargo, la demanda laboral es tan intensa que muchos sectores siguen buscando activamente trabajadores con visas de trabajo como la H-2B (trabajadores temporales no agrícolas) o mediante empleadores que tramitan visados específicos.