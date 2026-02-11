El transporte público en la Ciudad de México experimenta un cambio silencioso pero constante. Metro y Metrobús han intensificado campañas de educación cívica que buscan reordenar la convivencia diaria en vagones y unidades saturadas, enfocándose en un elemento tan cotidiano como la mochila. La consigna de las autoridades del transporte público es inequívoca: bajar la mochila para mejorar la movilidad, reducir accidentes y respetar el espacio común. No se trata de Metrobús CDMX ha lanzado la campaña “Por un Metro más seguro y eficiente”, en la que se insta a los usuarios a evitar llevar mochilas en la espalda o en el pecho, así como a no colocarlas en el suelo de las estaciones y unidades. Esta iniciativa tiene como finalidad prevenir golpes, empujones y obstrucciones durante las horas pico. El Metro de la CDMX se ha unido a esta causa mediante la difusión de mensajes directos en los vagones: “Para tu comodidad y mejor movilidad dentro del vagón, te sugerimos portar tu mochila al frente, al ingresar al tren”. La meta es evidente: facilitar el flujo de personas en espacios reducidos. Ambos sistemas advierten que prácticas aparentemente menores pueden afectar la operación diaria. “Obstruir el mecanismo de cierre de puertas daña su funcionamiento. Permite el libre cierre de puertas”, recuerda el Metro, subrayando que estas conductas provocan retrasos y riesgos innecesarios. Como parte de esta cultura de viaje responsable, las autoridades recomiendan: