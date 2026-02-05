La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina cuáles son los feriados no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)regula que estas jornadas de descanso sean otorgadas a todos los trabajadores de México. Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y no aparecen en esta lista, como el Día de la Constitución Mexicana que se conmemora cada 5 de febrero y es considerado feriado. El Día de la Constitución Mexicana se celebra el 5 de febrero en conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Este documento es fundamental en la historia del país, ya que estableció las bases del orden legal y político y fue pionero en incluir derechos sociales, marcando un hito en el constitucionalismo mundial. La celebración de este día es un recordatorio de la importancia de la Constitución en la vida de los mexicanos y su papel en la construcción de un estado moderno. La Constitución de 1917 surgió en un contexto de agitación social y política, resultado de la Revolución Mexicana que buscaba terminar con la dictadura y abordar las desigualdades del país. La necesidad de un nuevo marco legal llevó a la creación de este documento, que fue redactado por un Congreso Constituyente en Querétaro. Su promulgación no solo representó un cambio en la legislación, sino también un compromiso con la justicia social y la democracia, reflejando las aspiraciones del pueblo mexicano. La celebración del Día de la Constitución es una oportunidad para reflexionar sobre los logros y desafíos que enfrenta México en la actualidad. A través de actos oficiales, desfiles y ceremonias, se rinde homenaje a la lucha de los revolucionarios y se reafirma el compromiso de seguir trabajando por un país más justo y equitativo. Este día simboliza la importancia de la Constitución como un instrumento vivo que debe ser defendido y actualizado para responder a las necesidades de la sociedad mexicana. El Día de la Constitución Mexicana, celebrado el 5 de febrero, es una fecha importante para recordar la promulgación de la Constitución de 1917. Para conmemorar este día, se pueden organizar desfiles cívicos en las principales plazas de las ciudades, donde se invite a la comunidad a participar y mostrar su orgullo por la historia del país. Otra forma de celebrar es a través de actividades educativas en escuelas y centros culturales. Se pueden realizar charlas, talleres y exposiciones sobre la importancia de la Constitución y los derechos que esta garantiza a los ciudadanos, fomentando así un mayor entendimiento y respeto por la ley. Finalmente, se puede conmemorar el Día de la Constitución con eventos culturales, como conciertos, obras de teatro o proyecciones de películas que aborden temas relacionados con la historia y los valores de la Constitución. Estas actividades ayudan a mantener viva la memoria histórica y a promover la participación ciudadana. Para finalizar, es necesario tener presente que los festivos no solo son días para descansar, sino que también tienen una importante función social y cultural que nos permiten reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer las costumbres y construir una identidad colectiva.