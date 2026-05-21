En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el miércoles, 20 de mayo de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Mundial de las Abejas, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Día Mundial de las Abejas (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el miércoles 20 de mayo?

El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas que enfrentan y los beneficios para la Tierra. Esta fecha resalta el papel crucial de las abejas en la polinización, que permite una variedad de frutas, verduras y semillas, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la nutrición de la población mundial.

La elección de esta fecha coincide con el nacimiento de Anton Janša, pionero en las técnicas modernas de apicultura en Eslovenia durante el siglo XVIII. Su trabajo y reconocimiento hacia estos insectos ha llevado a que Eslovenia impulse la celebración del Día Mundial de las Abejas, promoviendo la necesidad de proteger a estos polinizadores vitales.

El Día Mundial de las Abejas busca llamar la atención sobre la importancia de proteger a las abejas, recordarnos nuestra dependencia de ellas y otros polinizadores y abordar problemas globales como el hambre y la pérdida de biodiversidad. Estas acciones son cruciales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar un futuro saludable para el planeta.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Mundial de las Abejas?

Para celebrar el Día Mundial de las Abejas el 20 de mayo, organiza actividades que conciencien sobre la importancia de estos pollinizadores. Puedes realizar talleres educativos en escuelas y comunidades donde se explique su labor en la producción de alimentos y la biodiversidad. Además, promueve el consumo de productos locales como la miel y establece espacios naturales en tu localidad que favorezcan su hábitat.

Otra forma de celebrar es involucrarte en acciones comunitarias, como plantar flores autóctonas que atraigan a las abejas y fomentar el uso de prácticas sostenibles en el jardín. Anima a tus vecinos a reducir el uso de pesticidas y apoya iniciativas que busquen proteger a estos insectos esenciales. Con pequeñas acciones, todos podemos contribuir a la protección de las abejas y a su celebración en este día especial.