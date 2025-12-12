La medida busca facilitar que quienes tienen adeudos de años puedan regularizarse sin cargar con penalizaciones que han incrementado históricamente sus obligaciones.

Encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el Gobierno de la CDMX anunció un plan de condonación total de los recargos y multas acumulados en el pago del servicio de agua potable. La medida busca facilitar que quienes tienen adeudos de años puedan regularizarse sin cargar con penalizaciones que han incrementado históricamente sus obligaciones.

El beneficio, parte del Paquete Económico 2026 presentado al Congreso de la ciudad, va dirigido especialmente a familias, habitantes de zonas de menor ingreso y pequeños negocios con deudas atrasadas, y se aplicará siempre que se cumpla con el pago del monto base correspondiente al consumo real del servicio.

Qué incluye la condonación de adeudos de agua en CDMX para 2026

El plan de regularización fiscal incluirá la condonación del 100 % de multas y recargos por adeudos de agua acumulados hasta antes de 2026, permitiendo que solo se pague el consumo real pendiente.

La medida busca facilitar que quienes tienen adeudos de años puedan regularizarse sin cargar con penalizaciones que han incrementado históricamente sus obligaciones.

La iniciativa forma parte del Paquete Económico 2026 y fue anunciada por el secretario de Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton, con el objetivo de reducir los rezagos fiscales sin generar nuevos impuestos ni cobros adicionales.

Las autoridades han señalado que este apoyo fiscal busca beneficiar principalmente a inmuebles de menor valor catastral y unidades económicas más pequeñas que históricamente enfrentan dificultades para ponerse al corriente. Se estima que más de 2.4 millones de cuentas podrían aprovechar la condonación si cumplen con los requisitos que se detallan para el ejercicio fiscal de 2026.

Requisitos para que CDMX te perdone el adeudo de agua en 2026: lo que debes presentar sí o sí

Estar al corriente con la boleta vigente del año en curso , lo que significa que el usuario debe tener pagado el , lo que significa que el usuario debe tener pagado el servicio correspondiente al periodo actual para poder acceder al beneficio.

Presentar la boleta actual del servicio de agua , ya que es el documento que permite verificar el domicilio, el número de cuenta y el estado real del adeudo acumulado.

Cubrir el monto principal del adeudo , es decir, únicamente el consumo real pendiente; el Gobierno condona recargos, multas y actualizaciones, pero el usuario debe liquidar la parte base.

Realizar el pago dentro del periodo oficial, que será anunciado por la Secretaría de Finanzas en 2026, y que es indispensable para que la condonación se aplique automáticamente.

Paso a paso para obtener la condonación de tu adeudo de agua: así puedes regularizarte en 2026