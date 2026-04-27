El nuevo servicio del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA ya comenzó a operar, ofreciendo una alternativa rápida y sustentable para llegar al aeropuerto. Este transporte conecta la zona de Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un trayecto directo. La puesta en marcha forma parte de una estrategia para mejorar la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Con una tarifa accesible y horarios amplios, el servicio apunta a facilitar el traslado diario de pasajeros. El tren conecta la estación de Buenavista con el AIFA a través de varias paradas intermedias. Entre ellas se incluyen Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería y otras estaciones clave en el recorrido. El servicio está diseñado como un transporte eléctrico, lo que lo convierte en una opción amigable con el medio ambiente. Además, ofrece un traslado ágil frente a otras alternativas terrestres. La frecuencia y cobertura buscan atender tanto a usuarios cotidianos como a viajeros que necesitan llegar al aeropuerto. Esto lo posiciona como una opción competitiva frente a taxis o autobuses. Para acceder al servicio es necesario contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, que permite el ingreso y la validación del viaje. Este sistema unifica el acceso a distintos transportes en la Ciudad de México. La tarifa promocional para el trayecto completo desde Buenavista hasta el AIFA es de 45 pesos. Este precio busca incentivar el uso del tren en su etapa inicial de operación. Es importante recordar que los usuarios deben validar su tarjeta tanto al ingresar como al salir del sistema. Este paso es clave para el correcto registro del viaje. El tren opera con horarios amplios durante toda la semana. De lunes a viernes funciona de 05:00 a 00:00 horas, mientras que los sábados inicia a las 06:00 y los domingos y días festivos desde las 07:00. Este esquema permite adaptarse a distintos tipos de viaje, especialmente aquellos relacionados con vuelos en horarios variables. La cobertura extendida es uno de los puntos fuertes del servicio. Para una mejor experiencia, se recomienda seguir la señalización en estaciones y prever tiempos de traslado. También es clave considerar la validación de la tarjeta al finalizar el recorrido para evitar inconvenientes.