Durante décadas, la posibilidad de congelar organismos vivos para “revivirlos” años después fue un recurso exclusivo de la ciencia ficción. Desde relatos futuristas hasta mitos populares —como la supuesta criogenización de Walt Disney—, la idea de detener el tiempo biológico parecía lejana a cualquier aplicación real. Sin embargo, un reciente hallazgo obliga a repensar esos límites: un diminuto animal multicelular, congelado durante 24.000 años en Siberia, volvió a la vida y, aún más sorprendente, fue capaz de reproducirse. El protagonista no es un gran animal prehistórico, sino un rotífero bdeloideo, un organismo microscópico que habita en ambientes de agua dulce y que demostró poseer una resistencia extraordinaria. El hallazgo se produjo en el permafrost de Siberia, una capa de suelo que permanece congelada de forma continua durante largos periodos, incluso miles de años. Este entorno extremo funciona como un auténtico archivo biológico, capaz de conservar organismos en condiciones prácticamente intactas. Los científicos extrajeron la muestra a más de tres metros de profundidad, en sedimentos que no se habían descongelado desde el Pleistoceno Tardío. En ese contexto, el rotífero permaneció congelado durante 24.000 años, sin actividad aparente. Al ser descongelado en condiciones controladas de laboratorio, ocurrió lo inesperado: el organismo no solo sobrevivió, sino que retomó sus funciones vitales. El dato más impactante del estudio no es solo la supervivencia, sino la capacidad de reproducción posterior. El rotífero reactivado comenzó a multiplicarse mediante partenogénesis, un mecanismo de reproducción asexual que le permite generar clones sin intervención de otro individuo. Este punto resulta clave desde el punto de vista científico, ya que implica que sus estructuras celulares no solo resistieron el congelamiento extremo, sino que mantuvieron su funcionalidad durante milenios. El estudio, publicado en Current Biology, refuerza la idea de que ciertos organismos multicelulares pueden soportar condiciones extremas durante periodos mucho más largos de lo que se creía. La explicación detrás de este fenómeno reside en un proceso conocido como criptobiosis. Se trata de un estado biológico extremo en el que el metabolismo se reduce a niveles prácticamente indetectables, permitiendo al organismo resistir condiciones adversas como el frío extremo, la deshidratación o la falta de oxígeno. En este estado: Hasta ahora, se sabía que algunos seres vivos podían sobrevivir así durante años o incluso décadas. Sin embargo, este caso demuestra que, bajo condiciones adecuadas, ese límite puede extenderse a miles de años. Aunque el hallazgo remite inevitablemente a la idea de criogenizar humanos, los científicos son cautelosos. La complejidad del organismo humano hace que la congelación genere daños irreversibles, principalmente por la formación de cristales de hielo en las células. Aun así, el descubrimiento tiene implicaciones relevantes en campos como: Más que acercar la “resurrección” humana, este avance redefine lo que entendemos por vida y sus límites.