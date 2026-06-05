Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identificaron una nueva especie fósil de ajolote llamada Ambystoma Quetzalcoatlí, considerada la más antigua del género registrada en México.

El descubrimiento, publicado en Paleontología Electrónica, demuestra que los anfibios habitaban el territorio desde hace varios millones de años, mucho antes de lo que la ciencia suponía.

Un fósil olvidado durante décadas revela la especie de ajolote más antigua registrada en México. Fuente: Shutterstock

Hallan una nueva especie fósil de ajolote y es considerada la más antiguada registrada en el país

Los retos del ahora llamado Ambystoma Quetzalcoatlí no fueron descubiertos hace unos días.

Una docena de especímenes fósiles habían sido recolectados a principios de los años 2000 en el municipio en Atotonilco el Grande, en Hidalgo. En específico, fueron tomados de una zona donde hace millones de años existió un extenso lago de agua dulce de aproximadamente 85 kilómetros cuadrados. Sin embargo, permanecieron sin describir formalmente durante casi tres décadas.

Fue el equipo encabezado por Jorge Herrera Flores y María Patricia Velasco de León, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el que tomó el material y lo sometió a técnicas modernas: tomografía computarizada en 3D y comparaciones anatómicas detalladas con 12 especies actuales del género, incluyendo el famoso ajolote de Xochimilco.

El resultado fue contundente: se trataba de una especie completamente nueva, nunca antes descrita por la ciencia.

La primera salamandra fósil descrita formalmente en el país aporta nuevas pistas sobre el origen de la biodiversidad en México. UNAM/Jorge Herrera Flores vía Wired

Qué hace tan especial este género de ajolote

No se trata solo del ancestro más antiguo. Ambystoma Quetzalcoatlí presenta diferencias anatómicas concretas que lo distinguen de todos los ajolotes conocidos hasta hoy. Entre las más llamativas está la presencia de 17 vértebras troncales, cuando los ajolotes modernos tienen menos de 16.

Además, su cráneo muestra una abertura alargada en la parte superior, una configuración diferente en el paladar y una disposición particular de ciertos huesos craneales.

El análisis también reveló que esta especie era neotena, es decir, conservaba características juveniles durante toda su vida adulta, exactamente igual que sus parientes modernos como el ajolote de Xochimilco o el de Pátzcuaro.

Esto indica que esa estrategia de vida, tan admirada y estudiada en la actualidad, ya estaba perfectamente establecida en los ajolotes mexicanos desde el Plioceno, hace varios millones de años.

México encuentra su primera salamandra fósil: una pieza clave de la evolución de los ajolotes

Este hallazgo va mucho más allá de sumar una especie a los libros de biología. Es la primera salamandra fósil descrita formalmente en México y el registro más antiguo del género en el país, lo que convierte a Ambystoma Quetzalcoatli en una pieza clave para entender cómo se formó la biodiversidad mexicana actual.

La UNAM subraya que el linaje de los ajolotes tiene raíces mucho más profundas de lo que se creía, ligadas a antiguos sistemas lacustres que desaparecieron hace millones de años.

En otras palabras: los ecosistemas extintos del México prehistórico fueron la cuna de especies que todavía hoy definen la identidad natural del país.