El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este fin de semana subirán las temperaturas, con máximas de hasta 45 grados por la tarde. En esta línea, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) llamó a la población a incrementar las medidas de seguridad. La dependencia emitió un aviso especial por las condiciones previstas para el sábado 18 de abril, día en que se realizará el concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX. Para esa tarde se esperan entre 29 y 31 °C, con ambiente caluroso y cielo medio nublado. Por la noche, aunque el calor disminuirá de manera ligera, persistirá un ambiente templado con temperaturas de 21 a 24 grados. Durante el concierto, programado a las 19, se prevé cielo nublado y posibilidad de lluvias ligeras y aisladas. Ante esto, las autoridades recomiendan usar protector solar, mantenerse bien hidratado y evitar consumir alimentos en la vía pública, ya que pueden descomponerse con rapidez. El calor se hará presente durante varios días en la capital. Desde este jueves, la ola de calor se intensificó y durará hasta el sábado, con máximas de entre 29 y 31 °C. Para el domingo se espera un ligero descenso, con temperaturas de 26 a 29 grados. Además, se reportaron niveles extremadamente altos de radiación UV, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa de algodón que cubra la piel. A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que la onda de calor continúe este viernes 17 de abril en estados como: En algunas zonas de Michoacán y Oaxaca, las temperaturas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados, mientras que en gran parte del norte y centro del país oscilarán entre 35 y 40 °C. Otros estados registrarán máximas de 30 a 35 grados, mientras que en regiones montañosas se esperan temperaturas mínimas cercanas o incluso por debajo de los 0 °C durante la madrugada.