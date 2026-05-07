Muchos mexicanos que viven en el extranjero suelen manejar con documentos emitidos en su país de origen sin conocer que, en algunas naciones, esas licencias pueden no tener validez legal. Para quienes residen fuera de México y necesitan conducir de manera habitual, se les aconseja tomar nota de una advertencia fundamental, ya que podría traerles complicaciones en términos legales. Aunque varias personas creen que una licencia internacional puede resolver el problema, las autoridades aclararon que eso no siempre es suficiente y que existen restricciones específicas que podrían derivar en fuertes sanciones económicas. Las autoridades recuerdan que las licencias de manejo emitidas en México no son válidas para conducir vehículos en Portugal. Esto ocurre porque ambos países no cuentan con un convenio bilateral ni internacional para el reconocimiento mutuo u homologación de licencias. Además, México no forma parte de los convenios internacionales sobre circulación vial firmados en Ginebra en 1949 y Viena en 1968, acuerdos que sí permiten el reconocimiento de licencias entre distintos países adheridos. Por esta razón, incluso si un mexicano cuenta con una licencia internacional complementaria, eso no habilita automáticamente para manejar en territorio portugués. Las autoridades también señalaron que conducir sin una licencia válida puede derivar en multas que alcanzan hasta los 2500 euros, dependiendo de cada situación y de las normas aplicadas por las autoridades locales. Aunque las licencias mexicanas no tienen validez directa en Portugal, sí existe la posibilidad de realizar un canje para obtener una licencia portuguesa. Uno de los principales requisitos es contar con un permiso de residencia válido y vigente en Portugal, ya que sin este documento, el conductor no puede iniciar el procedimiento para homologar o intercambiar su licencia de manejo. Las autoridades recomiendan que los interesados consulten directamente con las oficinas competentes en Portugal para verificar los requisitos actualizados y la documentación necesaria antes de iniciar cualquier trámite. También recordaron que la información oficial puede modificarse con el tiempo, por lo que cada conductor debe confirmar personalmente las condiciones legales vigentes antes de circular o solicitar un permiso. Uno de los puntos que más dudas genera entre mexicanos residentes en el extranjero es la posibilidad de renovar su licencia de conducir fuera de México. En muchos casos, este procedimiento no puede realizarse de manera internacional y exige trámites presenciales o documentación específica. Por eso, especialistas recomiendan revisar con anticipación la vigencia del documento y verificar si el país de residencia reconoce o no las licencias mexicanas. La advertencia toma relevancia especialmente para quienes planean mudarse, estudiar o trabajar en Europa, ya que manejar con documentación no reconocida puede generar sanciones económicas y complicaciones legales.