Más de dos mil jóvenes mexicanos dieron inicio formal a su Servicio Militar Nacional (SMN) en instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar), tras participar en una ceremonia de jura de bandera celebrada de manera simultánea en 45 mandos navales de todo el país. En total, 2,332 conscriptos, entre ellos 29 mujeres voluntarias, prestaron juramento de lealtad a la bandera nacional como parte del arranque de su adiestramiento militar. El acto se produce luego de una reforma de fondo al modelo del SMN, impulsada por el gobierno federal para hacer el servicio más accesible, más breve y más relevante para la vida cotidiana de los jóvenes mexicanos. El cambio más significativo de la reforma es la duración. El Servicio Militar Nacional pasó de extenderse casi un año a completarse en 13 semanas, bajo un esquema de sesiones sabatinas que permite a los conscriptos seguir estudiando o trabajando durante el proceso. El modelo anterior era poco atractivo para los jóvenes y generaba altos índices de abandono. Con el nuevo esquema, la Semar busca facilitar el cumplimiento de una obligación constitucional sin que ello implique sacrificar el desarrollo personal o profesional de quienes participan. La participación femenina en el Servicio Militar Nacional no es nueva ya que desde el año 2000, las mujeres pueden integrarse de forma voluntaria. En esta generación, 29 mujeres forman parte del contingente que inició su adiestramiento en instalaciones navales, en igualdad de condiciones con sus compañeros, con la misma formación y con derecho a obtener su cartilla militar al concluir el proceso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, remarcó este martes la soberanía nacional como eje central de su Gobierno y lanzó una advertencia directa a cualquier actor externo, al señalar que “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, en medio de las presiones de Washington para que refuerce el combate al narcotráfico en el país. Durante su discurso en la conmemoración de la Batalla de Puebla, que se realizó este 5 de mayo, la mandataria aprovechó para vincular las intervenciones extranjeras del siglo XIX con la actualidad, pero subrayó que la defensa de la independencia sigue vigente. “El pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, afirmó la jefa de Estado, al tiempo que insistió en que “nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México”.