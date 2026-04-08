El Servicio Militar Nacional estrena en 2026 un cambio de fondo que afecta directamente a miles de jóvenes mexicanos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reformó el esquema tradicional para hacerlo más corto, flexible y compatible con la vida académica y laboral de quienes deben cumplir esta obligación constitucional. El ajuste más significativo es la reducción del tiempo de adiestramiento. El nuevo formato permite completar el servicio en únicamente 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a aproximadamente tres meses. Las jornadas se concentran en horarios matutinos, de modo que no interfieren con la semana laboral ni con las actividades escolares de los participantes. La reforma responde a una realidad que la propia Sedena reconoció: muchos jóvenes dejaban de cumplir el servicio militar por incompatibilidad con sus rutinas diarias. Al reducir la carga operativa sin sacrificar el objetivo formativo, el nuevo esquema busca elevar los niveles de cumplimiento entre la población obligada. El llamado principal es para los jóvenes nacidos en 2008, quienes cumplen 18 años durante este año. No obstante, el proceso también incluye a los llamados “remisos”: personas que por distintas razones no realizaron el trámite en su momento y aún tienen pendiente la obtención de su cartilla militar liberada. Más allá de la obligación cívica, la cartilla militar liberada conserva un peso considerable en la vida adulta. Sigue siendo requisito frecuente para ingresar a: Estos pueden solicitarla como parte de la documentación obligatoria en puestos con responsabilidad cívica o manejo de información sensible. El documento también funciona como identificación complementaria en trámites oficiales donde se requiere acreditar la situación legal del solicitante o completar expedientes administrativos. En ciertos procesos, su ausencia puede generar demoras o directamente cerrar puertas, en especial en sectores como seguridad, logística o servicios públicos, donde algunas empresas la consideran un requisito formal de contratación.