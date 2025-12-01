A pesar del auge de las transacciones digitales, una parte considerable de los usuarios en México sigue prefiriendo la operación presencial en las sucursales bancarias. Por ello, es crucial que el público conozca el calendario oficial de cierres masivos programados para asegurar una correcta gestión financiera de fin de año.

Estar al tanto de los días específicos de cancelación de las actividades presenciales permite a los clientes de entidades como BBVA, Santander o Banorte anticipar cualquier movimiento financiero o consulta urgente que requieran realizar en ventanilla.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la entidad reguladora encargada de establecer y comunicar estas fechas oficiales. Los cierres de sucursales bancarias aplican a todas las instituciones financieras del país y suelen coincidir con feriados nacionales o días festivos relevantes.

Cuándo serán los cierres bancarios de diciembre del 2025

Antes de que finalice el año 2025, el calendario de la CNBV declara dos feriados bancarios importantes en el mes de diciembre. Esto significa que las sucursales bancarias tendrán horarios de atención limitados en las últimas semanas del año.

Los bancos de México cerrarán sus puertas 48 horas. ChatGPT

El primer cierre masivo de bancos de diciembre está programado para el 12 de diciembre. Esta fecha es un día de suspensión de labores en conmemoración del Día del Empleado Bancario, afectando a todas las operaciones en ventanilla a nivel nacional.

El segundo y último cierre bancario del año ocurrirá el 25 de diciembre. Como es habitual, las sucursales no abrirán sus puertas en observancia del feriado de Navidad, un día festivo de carácter nacional.

Cómo operar durante el cierre masivo de bancos

Es importante destacar que, si bien las sucursales no estarán abiertas en estas fechas, la mayoría de las instituciones financieras mantienen sus servicios operativos a través de canales digitales. Esto incluye sus aplicaciones móviles y plataformas web, donde es posible realizar la mayoría de las operaciones esenciales.

Además, los cajeros automáticos continuarán funcionando las 24 horas del día, siete días a la semana. Estos dispositivos son una alternativa confiable para atender necesidades de efectivo y otras transacciones básicas durante los días de asueto bancario programados por la CNBV.