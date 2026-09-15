El presidente Yamandú Orsi colocará el próximo 30 de setiembre la piedra fundamental de las obras del denominado proyecto Neptuno, una iniciativa que busca reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable para Montevideo y el área metropolitana, según lo adelantó el presidente de OSE, Pablo Ferreri.

El proyecto Neptuno contempla la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes con una capacidad de producción de 200 mil metros cúbicos de agua potable por día.

Ese volumen representa aproximadamente una tercera parte del consumo diario actual del área metropolitana, una obra que tendrá un costo de 212 millones de dólares.

Además de la nueva planta, el proyecto incluye la construcción de una séptima línea de bombeo y otras obras destinadas a fortalecer la infraestructura de abastecimiento y mejorar la capacidad del sistema de cara a las próximas décadas.

“Es un salto de cantidad, pero también de calidad muy importante”, destacó Ferreri . Recordó que la obra forma parte de la renegociación del proyecto Neptuno junto a la séptima línea de bombeo, desde Aguas Corrientes hasta la ruta 8, a la altura de Pando, que se comenzará a construir sobre fines de año.

El presidente de OSE estimó que la duración de ambos proyectos demandará de 24 a 30 meses.

El proyecto Neptuno en Arazatí

Esta iniciativa tuvo su origen en el proyecto impulsado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque la actual administración introdujo modificaciones sustanciales y renegoció sus condiciones durante 2025.

Uno de los principales cambios fue la ubicación de la planta potabilizadora. El proyecto original preveía su construcción en la zona Arazatí, en el departamento de San José, con una toma de agua en el Río de la Plata.

Con la reformulación realizada durante el gobierno de Yamandú Orsi, la planta se instalará finalmente en Aguas Corrientes y utilizará como fuente el río Santa Lucía, es decir, la misma fuente de abastecimiento que actualmente utiliza OSE.

El nuevo esquema apunta a incrementar progresivamente la capacidad del sistema metropolitano. De los aproximadamente 600 mil metros cúbicos diarios actuales, se prevé alcanzar una capacidad de unos 845 mil metros cúbicos por día hacia el año 2045.

Otro de los cambios introducidos durante la renegociación refiere al costo para OSE. El pago anual previsto al consorcio Aguas de Montevideo será de unos 50 millones de dólares, aproximadamente 10 millones de dólares menos que lo establecido en el proyecto original.

Las obras de la represa de Casupá

Por otra parte, OSE completó la adquisición de los predios que faltaban para el área donde se prevé instalar el obrador para la represa de Casupá, en el departamento de Florida.

El presidente de OSE sostuvo que el proyecto avanza de acuerdo al cronograma, y que las expropiaciones de los predios donde se ubicará el espejo de agua de la represa sigue en proceso de negociación.

Con respecto al préstamo de 130 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Ferreri indicó que el organismo ya hizo dos desembolsos por más de 10 millones.

OSE trabaja en la autorización ambiental previa de la obra y que una vez obtenido el permiso, se avanzará en la adjudicación de la licitación y el inicio de los trabajos.

Ferreri dijo que la obra en Casupá generará, en su pico máximo, 700 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.