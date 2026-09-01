La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Servicios de Obras Sanitarias del Estado (OSE) anunció hoy la exoneración total de la tarifa de agua potable y saneamiento para los usuarios que fueron evacuados o se autoevacuaron como consecuencia de las recientes inundaciones. La resolución, aprobada por unanimidad del directorio, contempla la anulación tanto de los cargos fijos como de los cargos variables de la factura.

En una declaración oficial, el titular del organismo, Pablo Ferreri, explicó que la medida busca brindar un alivio inmediato a las familias y hogares afectados por el desastre climático, y señaló que la empresa se anticipa a la posibilidad de nuevos eventos similares: “Sabemos que además, los pronósticos es que puedan haber otros eventos, por lo tanto nos pareció bueno establecer tempranamente una pauta de trabajo en esta materia”, afirmó, a la vez que expresó su solidaridad con quienes atraviesan la emergencia.

Alcance y efectos

La exoneración se aplica a usuarios que acrediten haber sido evacuados o haberse autoevacuado a raíz de las crecidas e inundaciones registradas en los últimos días. Según OSE, la medida cubre la totalidad de la factura, lo que implica un alivio económico directo tanto para hogares como para pequeñas actividades comerciales domiciliarias que hayan quedado fuera de sus residencias o imposibilitadas de usar sus instalaciones.

La resolución, que fue adoptada de forma unánime por el directorio, tiene carácter excepcional y pretende reducir la carga financiera de familias afectadas mientras perduran las tareas de recuperación y reconstrucción. Desde el organismo adelantaron que trabajarán en los mecanismos administrativos para que los beneficiarios puedan acceder a la exoneración con la menor traba burocrática posible.

Trámites y requisitos

OSE informó que en las próximas horas publicará los requisitos formales y el procedimiento para solicitar la exoneración, incluyendo la documentación necesaria para acreditar la evacuación o autoevacuación y los plazos para presentar la solicitud. Las autoridades indicaron que el objetivo es facilitar el acceso al beneficio y evitar que las personas en situación de emergencia enfrenten demoras o complicaciones para obtener la exoneración.

Reacciones y contexto

La medida fue bien recibida por organizaciones sociales y vecinos de las zonas afectadas, que calificaron la decisión como oportuna y necesaria frente al daño material y la pérdida de ingresos que genera la interrupción de la vida cotidiana. Líderes comunitarios pidieron, además, que se coordinen otras ayudas estatales complementarias, como asistencia para viviendas, subsidios temporales y programas de limpieza y reconstrucción.

Especialistas en gestión de emergencias señalaron que, si bien la exoneración de tarifas es una respuesta inmediata útil, también será clave garantizar el restablecimiento del servicio en las zonas afectadas, la evaluación del daño a la red de saneamiento y la planificación de obras que reduzcan la vulnerabilidad frente a futuras inundaciones.

Próximos pasos

OSE anunció que difundirá en sus canales oficiales los detalles sobre cómo y cuándo los usuarios podrán tramitar la exoneración, y llamó a mantener la comunicación con las Intendencias y otras instituciones locales para coordinar la asistencia a las familias desplazadas. En paralelo, las autoridades reiteraron el llamado a la precaución ante eventuales nuevos episodios meteorológicos y subrayaron el compromiso de la empresa con la atención y recuperación de las zonas impactadas.