La SEP confirmó feriado para los estudiantes de México

Los estudiantes de México gozarán de un día de descanso obligatorio. No se trata de un feriado como tal, sino de una jornada correspondiente al Consejo Técnico Escolar (CTE).

En detalle, los alumnos de la educación básica tendrán un último respiro antes de la llegada de las vacaciones decembrinas. De esta manera, cerrarán el ciclo escolar 2025 con un último megapuente escolar, lo que ofrecerá un fin de semana largo en noviembre.

Ten en cuenta la fecha de inicio del próximo finde XL.

¿Cuándo será el próximo CTE?

El último Consejo Técnico Escolar, programado para el viernes 28 de noviembre de 2025, pondrá fin a los megapuentes del año. Este cierre ofrecerá a la comunidad educativa un fin de semana largo del 28 al 30 de noviembre, con el regreso a clases el 1 de diciembre.

¿Cuándo terminan las clases en 2026?

Según el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública, el ciclo que comenzó el 1 de septiembre de este año, concluirá el 15 de julio. En total contempla 185 días efectivos de clase, sin contar suspensiones por consejos técnicos, feriados o periodos vacacionales.

El Consejo Técnico Escolar se mantiene como una actividad fija el último viernes de cada mes. Durante estas sesiones, docentes y directivos pausan las clases para evaluar avances y reforzar estrategias educativas.

El receso invernal está previsto del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, en concordancia con las festividades de fin de año.

¿Cuánto duran las vacaciones navideñas?

El periodo vacacional de invierno para estudiantes abarca del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

Con ello, el último megapuente antes de cerrar 2025 quedará ubicado a finales de este mes, permitiendo a las escuelas encarar la etapa final del ciclo antes de las celebraciones decembrinas y del receso invernal.