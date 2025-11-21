El Metro CDMX cerrará varias estaciones y el servicio de transporte quedará limitado

Las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) hasta nuevo aviso, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC). Los trenes no realizarán ascenso ni descenso de usuarios en ninguna de estas dos estaciones .

Por su parte, el Metro también anunció un nuevo cierre: ahora de la estación Garibaldi, que conecta las Líneas 8 y B. Por este motivo, las autoridades del transporte público llamaron a los pasajeros a tomar las recaudaciones necesarias para evitar problemas de traslado.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas?

De manera repentina, también se confirmó la suspensión del servicio en:

Isabel la Católica (Línea 1)

Salto del Agua (Líneas 1 y 8)

Balderas (Líneas 1 y 3)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

Actualización del estado del servicio en el @MetroCDMX.

En estos puntos, los trenes no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias.



Línea 1

- Pino Suárez

- Isabel la Católica

- Salto del Agua

- Balderas



Línea 2

- San Antonio Abad

- Pino Suárez

- Zócalo–Tenochtitlán

A estos cierres se suman Pino Suárez, Revolución e Hidalgo.

¿Por qué están cerradas las estaciones del Metro CDMX?

El director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, detalló que Pino Suárez (L1 y L2) quedó fuera de operación “hasta nuevo aviso”. Más tarde informó que tampoco hay servicio en Hidalgo (L2 y L3) ni en Revolución (L2). En todos los casos, los trenes pasan sin detenerse .

Estas suspensiones forman parte del operativo de seguridad y movilidad implementado en el Centro Histórico con motivo del desfile cívico-deportivo por el aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo recorrido este año comenzará en el Zócalo y concluirá en el Monumento a la Revolución.

Alternativas de movilidad en Ciudad de México

Para sustituir el servicio de Zócalo y Allende, el STC recomendó utilizar las estaciones:

Pino Suárez (L1 y L2)

Isabel la Católica (L1)

Salto del Agua (L1 y L8)

San Juan de Letrán (L8)

Bellas Artes (L2 y L8)

Asimismo, para acceder al Centro Histórico se sugieren Lagunilla (Línea B) y Guerrero (Línea 3).