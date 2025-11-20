La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene actualizado el calendario de días de descanso obligatorio con los que contarán los estudiantes de México antes de fin de año.

A pesar de que gran parte de los alumnos del país pudo disfrutar el pasado lunes 17 de noviembre de un feriado nacional, algunos miembros de la comunidad educativa mexicana tienen programado una jornada sin clases para el penúltimo jueves del mes. Checa quiénes son y cuándo será la próxima suspensión en todo el territorio azteca.

Atención alumnos: ¿cuándo se suspenden las clases en México?

En función de la autorización que llevó a cabo la Secretaría de Educación Pública (SEP) recientemente, algunos estudiantes del país no tendrán clases durante el jueves 20 de noviembre.

Si bien la gran mayoría de ellos tuvo la posibilidad a principios de la tercera semana del mes de disfrutar de un descanso obligatorio por el aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado el pasado 17 de noviembre, desde el organismo de Gobierno han asignado al jueves 20 -fecha en la que oficialmente se conmemora este día- como una jornada sin actividades.

¿Qué estudiantes no tendrán clases durante el jueves 20 de noviembre? (Foto: Archivo)

¿Quiénes no tendrán clases el jueves 20 de noviembre?

La SEP difundió un comunicado a partir del cual explicó que el feriado que otorgará a algunos planteles educativos del país el jueves 20 de noviembre será con el objetivo promover el civismo y el sentido de identidad nacional entre la comunidad estudiantil.

El organismo gubernamental aseguró que se busca que el alumnado participe en los distintos desfiles con los que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana.

La suspensión alcanzará a los planteles del nivel Básico y Medio Superior del estado de Chihuahua. En el resto de las instituciones, las actividades académicas se desarrollarán de manera habitual.

¿Qué otro descanso habrá en noviembre?

Además del feriado nacional que disfrutaron los habitantes del país el pasado 17 de noviembre, el calendario de la SEP mantiene fijado otro descanso obligatorio antes de que concluya el mes para los estudiantes de México.

Aquellos alumnos que asisten a las escuelas amparadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), no tendrán clases durante el último viernes de noviembre por el desarrollo del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Los CTE constituyen un evento educativo que tiene como propósito capacitar y brindar asesoramiento al personal docente con el objetivo de fortalecer el sistema educativo nacional y brindarles espacios formales para el trabajo colaborativo.

El próximo CTE que permitirá a los alumnos de todos los planteles educativos contar con un fin de semana largo de 3 días será el viernes 28 de noviembre.