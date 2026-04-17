El gobierno federal mexicano puso en marcha el registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, un programa que promete atención médica gratuita en hospitales públicos a partir de enero de 2027, sin importar si el ciudadano cuenta o no con seguridad social. Los módulos de la Secretaría de Bienestar operan sin grandes filas y el proceso tarda apenas unos diez minutos. El primer grupo en ser registrado durante abril son los adultos mayores de 85 años, con una meta de 2 millones de personas credencializadas en el mes. El calendario es escalonado y la letra inicial del primer apellido determina la fecha de asistencia. El resto de la población deberá esperar a que las autoridades anuncien mes a mes cuál es el siguiente grupo de edad habilitado para tramitar la credencial. La Secretaría de Bienestar habilitó 84 módulos solo en la Ciudad de México y cerca de 2,000 en las 23 entidades federativas donde el IMSS Bienestar gestiona los servicios de salud. Para ubicar el módulo correspondiente al domicilio, el gobierno dispuso una plataforma en gob.mx/bienestar. Cada punto de registro cuenta con laptops, escáner de documentos y lector de huellas dactilares. La credencial física se emite seis días después del registro y también existirá una versión digital; ambas funcionarán como identificación oficial y habilitarán el acceso a programas sociales. El sistema funcionará como una Red Integrada de Servicios con los recursos del IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y los Servicios de Salud de Pemex. Las instituciones intercambiarán servicios para atender: Además de vacunación, consultas básicas y continuidad de tratamientos oncológicos, trasplantes y VIH ante la pérdida del empleo formal. El plan contempla que ningún paciente pague cuotas ya que las instituciones se compensarán entre sí por cada atención prestada a derechohabientes ajenos.