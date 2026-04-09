La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un operativo nacional que incluirá visitas casa por casa para reemplazar los medidores de luz tradicionales por dispositivos inteligentes, en un proceso que será obligatorio para mantener el servicio activo. Este cambio apunta a resolver uno de los problemas más frecuentes entre los usuarios: inconsistencias en el cobro del consumo eléctrico. El eje central de esta transformación es la implementación de medidores de luz con tecnología AMI (Infraestructura de Medición Avanzada). A diferencia de los equipos convencionales, estos dispositivos registran el consumo eléctrico en tiempo real y envían la información automáticamente hacia el sistema central. Esto elimina la necesidad de lecturas manuales y reduce significativamente los errores en la facturación. Además, permite detectar irregularidades, cortes o fallas de manera inmediata, lo que mejora tanto la operación del servicio como la experiencia del usuario. Uno de los principales beneficios para los usuarios será la precisión en el cobro. Con los nuevos medidores, el consumo quedará registrado de forma exacta, evitando estimaciones que muchas veces generaban dudas o reclamos. También se espera una mayor transparencia, ya que cada periodo de consumo podrá ser monitoreado con más detalle. Esto no solo permitirá entender mejor el gasto eléctrico, sino también fomentar un uso más eficiente de la energía en los hogares. Por otro lado, el sistema ayudará a combatir prácticas irregulares, como conexiones ilegales o manipulaciones, que afectan tanto la red como los costos generales del servicio. El reemplazo de medidores de luz se realizará mediante un despliegue territorial organizado por zonas. Las cuadrillas de la CFE acudirán directamente a los domicilios sin necesidad de que los usuarios hagan un trámite previo. Durante la visita, el personal autorizado se identificará, explicará el procedimiento y realizará el cambio del equipo. El proceso incluye la retirada del medidor antiguo, la instalación del nuevo dispositivo y la verificación de su correcto funcionamiento. La CFE recomienda a los usuarios verificar siempre la identificación oficial del personal y no permitir el acceso a personas que no estén debidamente Según lo informado, el procedimiento será rápido y gratuito. Sin embargo, al tratarse de un programa oficial, la instalación será obligatoria en los hogares incluidos dentro del plan de actualización.