México tendrá un cambio importante en el esquema de retiro jubilatorio, al dejar atrás a Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Si bien no se trata de la eliminación de derechos adquiridos, hay una diferencia estructural entre regímenes que impacta directamente a quienes se retiran bajo la Ley 97. La Ley 73 corresponde al sistema anterior, aplicable a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. En este modelo, la pensión se calcula con base en el salario promedio de los últimos años y las semanas cotizadas, lo que se traduce en montos más altos, pensiones vitalicias y condiciones más favorables. Por su parte, la Ley 97 opera bajo las cuentas individuales administradas por las Afores. En este caso, el monto de la pensión depende del ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral, así como los rendimientos, las comisiones y las aportaciones voluntarias. Por ello, no existe una garantía de pensión definida como en el esquema anterior. Cada vez más trabajadores se jubilan bajo la Ley 97 y, por lo tanto, no tienen acceso a los beneficios propios del régimen previo. No es que se les retiren derechos, sino que simplemente no formaron parte de ese sistema. Este cambio generacional está marcando una transición relevante en el sistema de pensiones en México. Con el paso del tiempo, disminuye el número de personas que pueden retirarse bajo la Ley 73, mientras que la mayoría de los nuevos pensionados pertenece al esquema implementado en 1997. Esto generó una percepción de pérdida, sobre todo al comparar montos y condiciones entre ambos grupos. A esto se suman otros factores que agravan la situación. Muchos trabajadores no conocen a fondo cómo funciona su cuenta individual, no realizan aportaciones voluntarias ni dan seguimiento constante a su ahorro. Como consecuencia, al momento del retiro, enfrentan pensiones considerablemente menores a lo esperado. Ante este panorama, la recomendación es clara: Quienes cotizan bajo la Ley 97 deben tomar decisiones informadas desde ahora para evitar una pensión insuficiente en el futuro.