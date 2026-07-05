La CFE visitará casa por casa para modernizar los medidores de luz.

El Gobierno de México, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), impulsa un programa que busca disminuir significativamente el gasto en electricidad de los hogares ubicados en las zonas más calurosas del país. A través de esta iniciativa, se instalarán paneles solares gratis para los beneficiarios, con la posibilidad de reducir hasta en un 85% el monto del recibo de luz.

El proyecto forma parte de una estrategia enfocada en promover el uso de energías limpias y apoyar la economía familiar, especialmente en regiones donde el uso constante de ventiladores y equipos de aire acondicionado incrementa el consumo eléctrico.

Oficial y confirmado | CFE visitará casa por casa para instalar paneles solares gratis: será en estos estados de México

A diferencia de otros esquemas, este programa no funciona como un crédito ni un financiamiento. La CFE proporciona e instala los sistemas fotovoltaicos en las viviendas que cumplan con los criterios establecidos, sin que los beneficiarios tengan que solicitar un préstamo para acceder al apoyo.

Requisitos para acceder a los paneles solares gratis de CFE

De acuerdo con las reglas de operación del programa, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser usuario del servicio doméstico de la CFE y contar con un contrato vigente.

Registrar un consumo mensual promedio de entre 400 y 1,500 kWh.

Tener el recibo de luz a nombre del solicitante y estar al corriente en los pagos.

Presentar una identificación oficial vigente y la CURP actualizada.

Contar con un techo o azotea con espacio suficiente y condiciones adecuadas para instalar los paneles solares.

El trámite comienza en un Centro de Atención a Clientes de la CFE, donde se presenta la solicitud correspondiente. Posteriormente, personal técnico realiza una visita domiciliaria para inspeccionar el inmueble y verificar que la estructura del techo sea apta. Además, checan que el lugar reciba la radiación solar necesaria para el funcionamiento del sistema.

Municipios donde opera el programa de la CFE

En la actualidad, esta iniciativa tiene una cobertura limitada y únicamente está disponible en tres municipios del país:

Mexicali, Baja California.

San Felipe, Baja California.

Hermosillo, Sonora.

Estas localidades fueron seleccionadas debido a que registran algunas de las temperaturas más altas de México y, por lo tanto, presentan un mayor consumo de electricidad durante gran parte del año.

¿Cuáles son los beneficios de los paneles solares?

Según estimaciones de la CFE, la instalación de paneles solares puede generar un ahorro de hasta 85% en el costo del servicio eléctrico para los hogares beneficiados.

Además del impacto económico para las familias, el programa contribuye a reducir la demanda sobre la red eléctrica nacional y fomenta el uso de energías renovables, como parte de la estrategia para avanzar hacia un sistema energético más eficiente y sustentable.