La Comisión Federal de Electricidad, CFE, informó que atendió el 100% de las 823 solicitudes presentadas por habitantes de los municipios de Copanatoyac y Xalpatláhuac, en Guerrero, apenas una semana después de la gira de trabajo encabezada por su directora general, Emilia Esther Calleja Alor.

De acuerdo con la empresa del Estado, la instalación de módulos de atención permitió acercar los servicios a comunidades alejadas y agilizar la solución de diversos trámites. La CFE destacó que esta estrategia busca “facilitar trámites, reducir tiempos, costos, mejorar la atención y fortalecer la confianza de la ciudadanía”, como parte del fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Luz en los hogares de Copanatoyac y Xalpatláhuac. CFE

Módulos de atención permitieron resolver más de 800 solicitudes en una semana

Durante la visita de la directora general, la CFE instaló módulos para recibir de forma directa las peticiones de la población. En total, 724 solicitudes fueron atendidas en Copanatoyac y 98 en Xalpatláhuac, alcanzando una respuesta total en solo siete días.

La empresa explicó que la estrategia forma parte del plan del Gobierno de México para “acercar los servicios de la CFE a comunidades alejadas” y garantizar una atención más rápida, eficiente y cercana a los usuarios, especialmente en regiones con mayores necesidades.

La CFE atendió 822 solicitudes a través de los módulos instalados durante la gira de trabajo de la directora general Emilia Esther Calleja Alor por Guerrero. CFE

¿Qué trámites pudieron realizar los usuarios de la CFE?

Los módulos habilitados durante la gira permitieron que los habitantes realizaran distintos trámites sin necesidad de trasladarse a oficinas ubicadas en otros municipios, reduciendo tiempos y costos para las familias.

Entre los servicios que brindó la CFE se encuentran:

Contratación del servicio eléctrico.

Corrección de datos del usuario.

Reubicación de postes.

Asesoría sobre facturación.

Cambio de medidores.

Atención de quejas.

Reporte de emergencias.

Orientación sobre diversos trámites.

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Por otra parte, la CFE informó que estableció canales permanentes de comunicación con autoridades locales y representantes sociales para dar seguimiento a nuevas solicitudes.