El programa Hoy No Circula es una medida para reducir la emisión de contaminantes provenientes de los vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México. Fuente: Shutterstock

Hoy No Circula continúa aplicándose en la Zona Metropolitana del Valle de México con restricciones específicas desde el martes 26 hasta el sábado 30 de noviembre.

Las autoridades confirmaron que no habrá excepciones para los vehículos que correspondan, con un horario de aplicación de 05:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México, incluyendo Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, entre otros.

Hoy No Circula: los autos que no pueden circular entre el 26 y 30 de noviembre. Fuente: Shutterstock.

Quiénes no podrán circular entre el 26 y 30 de noviembre en CDMX

Del miércoles 26 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025, las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México quedarán de la siguiente manera, en un horario general de 5:00 a 22:00 horas.

El miércoles 26 de noviembre no podrán circular los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Para el jueves 27 de noviembre, la restricción aplicará a los autos con engomado verde, terminación 1 o 2.

El viernes 28 de noviembre no circularán los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 o 0.

Así está establecido el esquema de Hoy No Circula para noviembre. Fuente: Gobierno de Ciudad de México. Gobierno de CDMX

En cuanto al sábado 29 de noviembre, por tratarse del quinto sábado del mes, únicamente tendrán restricción los vehículos con holograma 2, sin importar el número de placa.

Finalmente, el domingo 30 de noviembre no habrá restricciones por Hoy No Circula, por lo que todos los vehículos podrán circular, excepto en caso de contingencia ambiental.

Cabe recordar que los vehículos con holograma 0 y 00 , así como los eléctricos e híbridos , se encuentran exentos de estas limitaciones.

De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la Ciudad de México va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA en 2024 de 103.74 pesos, esto equivale a un pago aproximado de 2,074.80 a 3,112.20 pesos.