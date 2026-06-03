El Mundial 2026 llega con una promesa histórica: 48 selecciones, 104 partidos y México como sede por tercera vez. Pero más allá de los estadios y los goles, hay una pregunta que ocupa a millones de aficionados: ¿cómo veo los partidos sin pagar? La buena noticia es que las opciones gratuitas existen, son variadas y están confirmadas. La mala, que ver el torneo completo sí va a costar.

TV abierta: Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 transmitirán decenas de partidos sin costo

Los derechos de transmisión en México quedaron repartidos entre TelevisaUnivisión y TV Azteca, y ambas cadenas confirmaron cobertura gratuita en señal abierta, aunque ninguna mostrará los 104 encuentros del torneo.

Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 incluirán juegos de la Selección Mexicana, partidos destacados de la fase de grupos y encuentros de las etapas finales. TV Azteca, por su parte, anunció oficialmente 32 partidos en vivo y sin cargo, entre ellos compromisos del Tri y cotejos de selecciones favoritas como Brasil, Argentina e Inglaterra, además de juegos de eliminación directa y la gran final.

Quienes quieran la cobertura total deberán recurrir a ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivisión, que concentrará los 104 partidos bajo un esquema de pago , funcionando como el equivalente digital de los paquetes premium que se usan en otros países.

Mundial 2026 en México: dónde ver gratis los partidos por TV abierta y Fan Festivals. Fuente: FIFA

Fan Festivals y plazas públicas: ver el Mundial en comunidad y sin costo en CDMX

FIFA volverá a montar sus tradicionales Fan Festivals, y en Ciudad de México el principal se instalará en el Zócalo de CDMX entre junio y julio de 2026, con pantallas gigantes, actividades deportivas, culturales y gastronómicas. El acceso será gratuito, aunque con límites de aforo.

A eso se suma una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México: transmisiones gratuitas en plazas, parques y centros deportivos distribuidos por distintas alcaldías, con sitios confirmados como el Parque La Bombilla, el Parque Tezozómoc, Plaza Garibaldi, Utopía Meyehualco y la Central de Abastos.

La medida forma parte de una estrategia para democratizar el acceso a la Copa Mundial y aprovechar el impacto turístico y social del evento.

Cuidado con las transmisiones pirata: las autoridades ya están alertando

Con el torneo en el horizonte, el riesgo de caer en plataformas fraudulentas crece. Autoridades como la Profeco advirtieron que muchos sitios no autorizados buscan obtener datos financieros o personales de los usuarios, y recomendaron usar únicamente plataformas y transmisiones oficiales.

La piratería deportiva representa pérdidas millonarias para la industria del entretenimiento y sigue siendo uno de los principales desafíos para los titulares de derechos. Dicho de otro modo: si un sitio desconocido promete los 104 partidos gratis y sin registro, lo más probable es que el precio real lo pague tu información personal.