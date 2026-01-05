A partir de 2026, el panorama de la telefonía móvil en México experimentará un cambio radical. Las autoridades han confirmado que todas las líneas de celulares que no estén debidamente registradas y vinculadas a una identidad oficial serán dadas de baja de forma definitiva.

Esta medida busca eliminar el anonimato en las comunicaciones móviles para combatir delitos como la extorsión y el fraude. Los operadores de telefonía ya han comenzado a notificar a sus usuarios sobre la obligatoriedad de este trámite para evitar la suspensión del servicio.

Cuáles son los plazos y fechas límite para el registro

El proceso de vinculación oficial iniciará el 9 de enero de 2026. A partir de ese momento, cualquier nueva contratación exigirá los datos del titular de manera inmediata, mientras que los usuarios actuales tendrán un periodo de gracia para regularizar su situación.

La fecha límite para cumplir con el requisito es el 30 de junio de 2026. Quienes no hayan completado el registro para el 1 de julio verán sus líneas suspendidas, quedando habilitadas únicamente para realizar llamadas a servicios de emergencia como el 911.

Cuáles son los requisitos indispensables para usuarios

Para mantener la línea activa, las personas físicas deberán presentar una identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y su CURP. Las empresas o personas morales, por su parte, deberán acreditar la titularidad mediante su RFC y la documentación legal correspondiente.

Usuarios deberán registrar sus líneas de celulares sino se caerá el servicio.

El trámite será gratuito y podrá realizarse de forma digital a través de los portales de las operadoras o de manera presencial en sus centros de atención. Se recomienda realizar la vinculación con antelación para evitar saturaciones en los sistemas durante los últimos días del plazo.

Procedimiento para verificar la vinculación de la CURP

Para asegurar la continuidad del servicio móvil antes del límite establecido en 2026, es fundamental verificar el estado de la línea. A continuación, se presenta una guía detallada para realizar esta consulta de manera oficial y segura.

El primer paso consiste en acceder al portal oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o a la plataforma específica habilitada por la operadora telefónica. Es indispensable contar con el número de teléfono a diez dígitos y el documento de identidad a la mano.

Una vez dentro del sitio, se debe localizar la sección de “Consulta de Registro”. Allí, el sistema solicitará ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) para cotejarla con la base de datos de usuarios activos y validados.

Pasos para completar la validación

Ingresar el número telefónico actual en el campo de validación para recibir un código de seguridad vía SMS. Introducir el código recibido para confirmar la titularidad del equipo y acceder a la información de registro. Escribir la CURP de 18 caracteres de forma manual para evitar errores de copiado que invaliden la búsqueda. Verificar el estatus de la línea, el cual debe aparecer como “Vinculado” o “Validado” para garantizar que no habrá baja en 2026.

En caso de que el sistema indique que la línea no está asociada a ninguna identidad, se deberá proceder a la carga de documentos. Esto implica subir una fotografía legible de la identificación oficial por ambos lados y realizar la validación biométrica si el portal lo solicita.

Finalmente, es recomendable descargar el comprobante de registro exitoso. Este documento servirá como respaldo legal ante cualquier eventualidad técnica o administrativa que pudiera presentarse durante el periodo de depuración de líneas.