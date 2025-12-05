La NASA advierte la llegada del eclipse solar más largo del siglo

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, por sus siglas en inglés) informó que próximamente se producirá el eclipse solar más largo de la historia. Se trata de un evento astronómico que alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos, convirtiéndose en el más extenso del siglo XXI.

La comunidad científica y los aficionados a los fenómenos astronómicos ya comienzan la cuenta regresiva para presenciar uno de los eventos más destacados de este siglo.

La NASA confirmó que el eclipse más largo de la historia será en 2027 Fuente: Shutterstock Shutterstock

Solo será superado por el eclipse del 11 de julio de 1991, cuyo periodo de totalidad fue de 7 minutos y 10 segundos, de acuerdo con un reciente informe elaborado por especialistas de la NASA.

¿Cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo?

La NASA confirmó que este fenómeno ocurrirá el 2 de agosto de 2027, una fecha que da el tiempo suficiente para prepararse y contar con los equipos adecuados para disfrutarlo, como:

Telescopios modernos

Lentes certificados bajo la norma ISO 12312-2

También ofrece la oportunidad de planificar viajes a zonas con baja contaminación lumínica y buen clima . Esto permite tener un panorama claro frente al evento natural.

¿Dónde se verá el eclipse más largo?

La NASA detalló que el eclipse será visible -total o de manera parcial- en diversos países de Europa, África y Asia. Entre ellos se encuentran:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

¿Cómo será el eclipse solar de 2027?

La totalidad comenzará sobre el océano Atlántico y avanzará hacia el norte de África, abarcando países como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. Posteriormente, cruzará Arabia Saudita y Yemen hasta finalizar sobre el océano Índico.

La ciudad de Luxor, en Egipto, será el punto central, donde la duración máxima llegará a 6 minutos y 23 segundos.

Lo interesante será que la sombra de la Luna se desplazará a una velocidad cercana a 258 kilómetros por segundos y cubrirá una extensión aproximada de 2.5 millones de kilómetros cuadrados.

Desde la agencia espacial indican que este evento promete ser uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de las próximas décadas.