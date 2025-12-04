Se acerca el eclipse más largo de la historia y no volverá a repetirse hasta el próximo siglo: el día se convertirá en noche en esta fecha

Se acerca el eclipse más largo de la historia y no volverá a repetirse hasta el próximo siglo

La astronomía vuelve a captar la atención mundial. La NASA ha confirmado que el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total de una duración excepcional. El fenómeno alcanzará los 6 minutos y 22 segundos, un registro que no se repetirá en décadas y que solo fue superado por el eclipse de 1991.

Para la comunidad científica y los aficionados, este anuncio representa una oportunidad única para observar un evento de escala cósmica. La NASA ha estudiado ya todos los eclipses desde el año 4000 a.C hasta el año 8,000 y han identificado cuándo y cómo se producirán.

Cómo será el eclipse más largo de la historia

La mayoría de los eclipses dura apenas unos minutos. Sin embargo, la combinación de factores astronómicos hará que el evento de 2027 sea extraordinario. La Tierra estará en el afelio, es decir, su punto más alejado del Sol, mientras la Luna alcanzará el perigeo. o sea su mayor cercanía. Además, la trayectoria cruzará el Ecuador, ampliando la duración del fenómeno.

La NASA detalló que la conjunción de tres factores astronómicos permitirá una oscuridad total prolongada en 2027. En primer lugar, la mayor distancia al Sol hará que su disco aparente se vea más pequeño. En segundo término, la Luna se verá más grande porque estará más cerca de la Tierra.

Finalmente, la sombra cruzará zonas cercanas al Ecuador, lo que extiende el recorrido sobre la superficie terrestre, maximizando el tiempo de totalidad.

La agencia explica que: “Gracias a modelos matemáticos basados en las leyes del movimiento de Newton, los astrónomos pueden calcular con precisión la posición de la Tierra y la Luna durante siglos o incluso milenios”.

Desde dónde se podrá observar el eclipse más largo de la historia

Este eclipse de 2027 también destaca por su alcance geográfico, siendo visible desde África, Europa, Oriente Medio y Asia. La fase de totalidad tendrá su mejor punto en Luxor, Egipto, donde el cielo quedará oscuro durante los 6 minutos y 22 segundos.

El recorrido de la sombra comenzará en el océano Atlántico y cruzará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Los investigadores indican que: “la sombra de la Luna se moverá a unos 258 kilómetros por hora y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros”.

La NASA recomienda usar lentes certificados ISO 12312-2 para ver el eclipse Fuente: Shutterstock Shutterstock

La NASA recuerda que fenómenos de esta magnitud son infrecuentes: “se mantendrá durante 6 minutos y 22 segundos. Será el eclipse solar más largo del siglo y de los más largos de la historia, solo superado por el ocurrido el 11 de julio de 1991”.

Cómo ver el eclipse más largo de la historia

La agencia espacial insta a usar lentes certificados ISO 12312-2 y telescopios con filtros para observar el fenómeno de manera segura.

Al finalizar, la NASA subraya la magnitud del evento: “La NASA estudió los eclipses desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 8000 para anticipar la fecha exacta y la duración de este evento”.