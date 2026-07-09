El pasaporte mexicano disminuye influencia y 4 nuevos países requerirán visa en 2026: averigua a dónde ya no podrás ir sin trámites (foto: archivo).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que las personas que soliciten una cita para tramitar su pasaporte deben contar con una CURP certificada, documento indispensable para registrarse en el sistema oficial.

De acuerdo con la dependencia, la CURP certificada puede obtenerse en el portal oficial del Gobierno de México y debe estar verificada con el Registro Civil. Sin este documento no será posible agendar la cita por internet o vía telefónica.

Sin embargo, existe una alternativa para quienes aún no cuentan con la CURP certificada. Durante el trámite del pasaporte pueden acreditar su nacionalidad e identidad mediante otros documentos oficiales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad.

¿Qué documentos pueden sustituir la CURP certificada para tramitar el pasaporte?

Aunque la CURP certificada es necesaria para registrar la cita, la SRE establece que la identidad y la nacionalidad mexicana pueden comprobarse con distintos documentos oficiales durante el trámite presencial.

Para ello, el solicitante deberá presentar los documentos originales y una copia de aquellos que acrediten su nacionalidad e identidad.

Documentos para acreditar la nacionalidad:

Acta de nacimiento.

Certificado de nacionalidad mexicana.

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

Carta de naturalización.

Documentos para acreditar la identidad:

DNI o pasaporte argentino.

Credencial para votar (INE).

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Cédula profesional.

Título profesional.

Licencia de conducir mexicana o argentina con medidas de seguridad.

Certificado de primaria o secundaria con fotografía y sello oficial de la SEP.

Boleta certificada con fotografía y sello oficial.

Credencial del IMSS, ISSSTE o de otra institución pública mexicana.

Es indispensable que los datos contenidos en la identificación coincidan plenamente con los del acta de nacimiento o el documento que acredite la nacionalidad.

Pasaporte Mexicano SRE

Paso a paso para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez

El procedimiento inicia con la programación de una cita en los canales oficiales de la SRE. Antes de hacerlo, el solicitante debe obtener su CURP certificada y descargar el formato de Solicitud de Pasaporte y/o INE, el cual deberá llenar con sus datos personales y presentarlo el día de la cita.

Posteriormente deberá acudir personalmente a la oficina consular con turno previamente agendado y entregar la documentación correspondiente en original y copia.

El proceso es el siguiente:

Obtener la CURP certificada .

Agendar una cita en el portal oficial o Centro de Atención Telefónica.

Descargar y llenar el formato de Solicitud de Pasaporte.

Reunir los documentos de nacionalidad e identidad.

Acudir personalmente a la cita con originales y copias.

Realizar el pago de derechos correspondiente.

El fallo de la Suprema Corte subraya que la actividad del Estado no termina con la entrega física del objeto, sino que se extiende durante toda la vida útil del documento. Archivo

Precios del pasaporte mexicano en 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las tarifas vigentes para 2026 se pagan en pesos argentinos al tipo de cambio oficial del primer día hábil de cada mes, cuando el trámite se realiza en Argentina.

Costos del pasaporte:

Vigencia de 1 año (solo por emergencia comprobable): 44 dólares.

Vigencia de 3 años: 101 dólares.

Vigencia de 6 años: 137 dólares.

Vigencia de 10 años: 209 dólares.

Antes de acudir a la cita, la SRE recomienda verificar que toda la documentación esté vigente, que los datos personales coincidan en todos los documentos y llevar tanto los originales como las copias solicitadas para evitar retrasos o el rechazo del trámite.