La Clave Única de Registro de Población (CURP) es uno de los documentos de identidad obligatorio para los ciudadanos de México. Sin embargo, desde 2025 está disponible una versión actualizada que todos deberían tener.

A partir de un código alfanumérico compuestos por 18 dígitos de acuerdo a datos personales, la CURP permite identificar a las personas para la gestión de trámites públicos y otros tipos de solicitudes . Uno de los requisitos para la validación de este documento es que se encuentre certificado.

A partir del 2025 se ha implementado el uso de la Clave Única Certificada, la misma garantiza su autenticidad y refuerza su seguridad ante posibles duplicados. Esta versión del documento es obligatoria y su solicitud es gratis .

Cómo obtener la CURP certificada gratis en 2026

La CURP certificada es una versión actualizada del documento original. Es igual de válido, pero su principal diferencia es que cuenta con validación del Registro Civil y un código QR que permite verificar su autenticidad.

Cómo obtener la nueva CURP obligatoria gratis y en PDF. Fuente: archivo

Al igual que la CURP tradicional, la obtención de este documento obligatorio es gratuita y se puede descargar en PDF. Esta versión cuenta con la leyenda de “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil” en su parte inferior derecha y se consigue cuando los datos ingresados coinciden con los registrados en el acta de nacimiento del ciudadano.

Paso a paso para obtener la CURP certificada en 2026:

Mediante la web oficial de la CURP se debe seleccionar el apartado de “Búsqueda”. Si los datos no están cargados, se deberá realizar una búsqueda de CURP con nombre , apellidos , fecha de nacimiento , sexo y entidad federativa . Seleccionar la opción ‘buscar’ e inmediatamente se desplegará los datos oficiales con año de registro, número de acta, entidad de registro y municipio de registro. Elegir la opción ‘Descargar PDF’ y listo, ya estará disponible la CURP certificada gratis.

¿Hay fecha límite para descarga la CURP certificada gratis?

Contar con la CURP certificada es uno de los requisitos obligatorios para la ejecución de trámites públicos en México . En caso de no tener la última versión de este documento, la solicitud o trámite en cuestión podría quedar inconclusa.