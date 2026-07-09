Para sorpresa de muchos, el próximo feriado nacional no será en julio. Los trabajadores y estudiantes tendrán que esperar varios meses para disfrutar de un día de descanso obligatorio contemplada en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Aunque el calendario todavía ofrece algunos periodos de descanso para determinados sectores, el siguiente asueto oficial llegará hasta dentro de unos meses. Como ocurre cada año, esa fecha estará relacionada con una de las conmemoraciones cívicas más importantes del país y modificará la rutina laboral y escolar de millones de personas.

Conoce la fecha marcada en el calendario nacional y, como establece la legislación, ten en cuenta que quienes trabajan ese día tendrán derecho a una remuneración especial.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Con motivo de las celebraciones por la Independencia de México, muchas personas ya comienzan a preguntarse cómo quedará el calendario laboral y escolar este año, especialmente porque el 16 de septiembre caerá en miércoles, lo que genera dudas sobre si el 15 también será considerado día de descanso.

De acuerdo con la LFT, el 15 de septiembre no está catalogado como día de descanso obligatorio, por lo que la jornada laboral se desarrolla con normalidad y los trabajadores que presten sus servicios no tienen derecho a un pago adicional. En cambio, el miércoles 16 de septiembre, al ser feriado oficial por el Día de la Independencia, quienes laboren deberán recibir el salario correspondiente al día, además del doble por prestar sus servicios durante un descanso obligatorio, como lo establece la legislación.

¿Qué se celebra el 16 de septiembre?

El Grito de Independencia, que se conmemora la noche del 15 de septiembre, recuerda el inicio del movimiento independentista encabezado por Miguel Hidalgo en 1810 y representa una de las fechas cívicas más importantes del país.

Como cada año, la ceremonia oficial será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, donde se hará sonar la campana histórica, se ondeará la Bandera de México y se rendirá homenaje a los héroes que participaron en la lucha por la Independencia.

¿Habrá clases el martes 15 de septiembre?

Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el único día de suspensión oficial de actividades por estas celebraciones es el miércoles 16 de septiembre, fecha en la que no habrá clases en las escuelas del país por la conmemoración de la Independencia de México.

En cuanto al martes 15 de septiembre, el calendario lo mantiene como día de actividades escolares. No obstante, algunos planteles pueden modificar sus horarios, realizar ceremonias cívicas o incluso suspender clases por decisión de sus autoridades educativas, por lo que se recomienda consultar directamente con la escuela correspondiente para confirmar si habrá algún ajuste en la jornada.