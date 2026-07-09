La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) llamó la atención de miles de conductores luego de recordar que quienes no cumplan con la verificación vehicular dentro del plazo establecido podrían enfrentar multas de hasta 9,384 pesos. Por ello, las autoridades pidieron a los propietarios de vehículos realizar este trámite obligatorio antes de que concluya el periodo correspondiente, a fin de evitar sanciones económicas y otras restricciones.

La dependencia precisó que esta obligación aplica para todos los vehículos de combustión interna registrados en la capital del país. En esta ocasión, el plazo corresponde a las unidades con engomado amarillo y placas con terminación 5 o 6, cuyos propietarios deberán acudir a verificar antes de que finalice el periodo asignado.

Oficial y confirmado | El Gobierno de la CDMX multará con hasta 9,384 pesos a los conductores que no verifiquen su auto antes del 30 de junio y cumplan con esta condición Imagen creada con ChatGPT

Conoce los detalles de este trámite y cumple con las disposiciones en la capital del país.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en la CDMX?

En la Ciudad de México, la verificación vehicular se realiza dos veces al año. Para 2026, el costo del trámite es de 765 pesos, monto calculado con base en 5.625 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), más el 16% de IVA.

La SEDEMA recuerda que el procedimiento únicamente puede realizarse con una cita previamente agendada a través de su portal oficial.

Además de ser un requisito legal, la verificación de los vehículos forma parte de la estrategia ambiental que respalda el programa Hoy No Circula, cuyo propósito es disminuir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y reducir el impacto ambiental generado por el parque vehicular de la capital.

¿Cuáles son las multas por no verificar el auto?

La autoridad ambiental señala que quienes no realicen el trámite de la verificación dentro del periodo establecido deberán pagar una multa equivalente a 20 UMAs, es decir, 2,346.20 pesos.

Una vez cubierta esa sanción, el propietario contará con 30 días para obtener una constancia de verificación aprobatoria. Si transcurre ese plazo sin cumplir con el trámite, se impondrá una nueva multa, ahora equivalente a 80 UMAs, lo que representa 9,384.80 pesos.

En caso de que el vehículo continúe sin verificarse, este procedimiento se repetirá y las sanciones volverán a aplicarse hasta que la unidad obtenga la constancia correspondiente.