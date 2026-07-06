Atención clientes de Santander, Banamex y Plata: bancos alertan que quienes no vinculen su celular a la CURP ya no podrán realizar operaciones móviles

Bancos como Santander y Plata han advertido a sus usuarios que algunas operaciones que requieren validación o contacto telefónico podrían dejar de funcionar si su línea celular queda suspendida.

Es importante aclarar que retirar el servicio no es una decisión de los bancos. La cancelación de la línea depende de una disposición gubernamental, en caso de no cumplirse con el registro correspondiente.

El registro obligatorio y sus riesgos

El plazo para vincular el número celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) vencerá a partir del 15 de agosto, así lo ha señalado el gobierno federal.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), si no se realiza este trámite antes de que venza el plazo legal, podrían presentarse problemas para acceder a la aplicación bancaria.

La ABM explicó: “Tu línea celular es la llave para validar tu identidad y mantener activa tu banca digital, sin ella no puedes acceder a tu aplicación bancaria”.

Desde la app del banco es posible:

consultar saldos

hacer transferencias

pagar servicios

revisar movimientos.

Por ello, el gremio bancario subrayó que mantener la línea registrada ayuda a proteger el acceso y a seguir usando la aplicación con normalidad: “Tú número también forma parte de tu banca digital” .

Las operaciones desde la app bancaria puede verse suspendida de no registrar la línea móvil con la CURP a tiempo. Pablo Vignali

Notificaciones y otros servicios en riesgo

Los movimientos realizados en la cuenta bancaria se notifican vía SMS o mensaje de WhatsApp. Esta función tampoco estaría disponible si la línea móvil llegara a cancelarse.

Si el número no queda vinculado una vez vencido el plazo, la línea quedará suspendida y solo podrá utilizarse para llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana, según lo asegurado por el gobierno federal.

Este panorama pone en alerta a millones de usuarios que dependen de sus aplicaciones bancarias para el manejo diario de sus finanzas, desde el pago de tarjetas de crédito hasta transferencias y consultas de saldo.

La recomendación, de acuerdo con lo señalado por la ABM, es no dejar pasar el plazo establecido para el registro, con el fin de evitar interrupciones en el acceso a los servicios bancarios digitales.