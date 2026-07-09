El uranio y los minerales críticos se consolidan como piezas esenciales de la transición energética, gracias a un acuerdo que refuerza el desarrollo de energía limpia.

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El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y su homólogo indio, Narendra Modi, han firmado este jueves varios acuerdos energéticos en Melbourne, incluido uno que asegura la exportación de uranio desde el país oceánico hacia India, uno de los mayores consumidores de energía del mundo.

En una rueda de prensa conjunta, los dirigentes confirmaron que se pondrá en práctica el Acuerdo Nuclear Civil firmado en 2014 -cuando Modi llegó al poder-, que permite el suministro de uranio de Australia a India, la quinta economía del mundo y donde viven 1.400 millones de personas.

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Sin entrar en detalles, Albanese dijo que el uranio se usará para fines pacíficos, mientras que Modi calificó el acuerdo de importante y aseguró que este marco impulsará los objetivos de energía limpia en India, que atraviesa una intensa transición hacia fuentes renovables.

Los mandatarios firmaron 18 documentos que expanden la relación bilateral, con acuerdos en áreas como la defensa y seguridad marítima, la lucha contra la ciberdelincuencia y el terrorismo, la cooperación en materia de minerales y tecnologías críticas y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

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Albanese dijo que con esta diversificación de la alianza -que contempla negociaciones en proceso sobre minerales críticos- se marca un hito, al avanzar también hacia una asociación más práctica, que incluye un compromiso compartido de trabajar en pos de un “próspero, seguro y estable” Indo-Pacífico.

Modi, por su parte, destacó que la cooperación en minerales críticos es un asunto vital para la seguridad estratégica y la transición hacia la energía limpia en India, que sigue dependiendo en gran medida del carbón para sus sistemas de electricidad.

India, el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones en 45 % para 2030. Al mismo tiempo, se prevé que sus necesidades de electricidad se dupliquen con creces para 2047, según el Centro para la Ciencia y el Medioambiente del país (CSE, en inglés).

Modi -que selló esta semana en Yakarta un acuerdo para vender cruceros de misiles a Indonesia- terminará el sábado en Nueva Zelanda esta gira, que se produce días después de una visita oficial a Delhi por parte de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, con quien suscribió acuerdos de inversión, inteligencia artificial y para la coproducción militar de alta tecnología.

Fuente: EFE