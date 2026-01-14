Una regulación vigente establece criterios específicos para la inscripción de apellidos al momento del nacimiento. Checa toda la información al respecto.

Una decisión reciente decisión tomada por el Gobierno de Estados Unidos encendió las alarmas en los registros civiles y abrió un fuerte debate sobre los límites que pueden imponerse al momento de inscribir a un recién nacido. La medida introduce restricciones concretas que limitan la elección de los padres, dejando un gran número de apellidos fuera de la lista.

A partir de esta definición, comenzaron a multiplicarse las consultas sobre cuáles son los que quedan alcanzados por la prohibición, cómo se aplicará la norma y qué alternativas tendrán los padres al momento de registrar a sus hijos.

Uno por uno: los apellidos que ningún recién nacido podrá tener

En Alabama, el registro de nacimientos ofrece un amplio margen de elección para las familias al momento de inscribir a sus hijos. Sin embargo, la normativa estatal establece límites claros y prevé el rechazo automático de ciertos apellidos que no cumplen con los criterios definidos en el Alabama Administrative Code.

Según lo establecido en la regla 420-7-1-.04, titulada “Nombre del niño para el registro de nacimiento”, no se permitirá inscribir a un menor con un apellido que:

Contenga caracteres que no existan en el inglés

Utilice números

Contenga puntos

Se escriba con símbolos

Esta regulación rige desde el 25 de julio de 2007 y se mantiene actualmente en vigor para todas las anotaciones de nacimientos efectuadas en el estado.

Qué apellidos pueden poner los padres al registrar a un hijo en Alabama

En Alabama no existen otras exigencias legales que obliguen a los padres a transmitir su propio apellido a los hijos. La normativa estatal permite elegir libremente el apellido al momento del registro, siempre que se respeten las reglas vigentes.

De acuerdo con la regulación, los progenitores pueden asignar cualquier apellido, incluso uno distinto al de la madre o el padre. En la práctica, esto habilita tanto el uso de apellidos existentes con valor simbólico como la creación de uno nuevo.