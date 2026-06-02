Confirmado y oficial | El Gobierno decretó que el próximo jueves 4 y 9 de junio será feriado y habrá un nuevo fin de semana largo.

Junio acaba de comenzar y miles de trabajadores y estudiantes en España ya miran el calendario laboral en busca de nuevos días de descanso antes del verano. El calendario oficial de 2026 incluye varios festivos autonómicos repartidos por distintas comunidades, algunos con posibilidad de generar puentes largos.

La combinación entre jornadas no lectivas, festivos regionales y fines de semana permitirá que algunos escolares disfruten de hasta cuatro días consecutivos de descanso durante junio.

Además, varias comunidades celebrarán fiestas tradicionales y autonómicas con actividades culturales, eventos institucionales y propuestas populares que marcarán el inicio de la temporada estival.

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó que el próximo jueves 4 y 9 de junio será feriado y habrá un nuevo fin de semana largo

Qué comunidades tendrán festivos y puentes en junio

Las primeras autonomías que disfrutarán de una jornada festiva serán La Rioja y la Región de Murcia. Ambas celebrarán su día autonómico el próximo martes 9 de junio, una fecha que este año permitirá organizar un puente largo para muchos trabajadores y estudiantes.

En La Rioja, la festividad recuerda la entrada en vigor de su Estatuto de Autonomía. Durante la jornada suelen organizarse actos institucionales, actividades culturales y celebraciones populares en distintos municipios riojanos.

La Región de Murcia también celebrará su día autonómico el 9 de junio. La fecha conmemora la aprobación de su Estatuto y estará acompañada de distintas propuestas culturales y eventos repartidos por toda la comunidad.

El calendario escolar favorecerá especialmente a las familias . Tanto en La Rioja como en Murcia, el lunes 8 de junio será no lectivo, lo que permitirá a los estudiantes disfrutar de un puente escolar completo de cuatro días, sumando un nuevo fin de semana largo para los estudiantes.

Castilla-La Mancha y San Juan suman nuevos festivos antes del verano

Otra de las comunidades que contará con un festivo destacado durante junio será Castilla-La Mancha. El jueves 4 de junio se celebrará el Corpus Christi, una de las festividades religiosas más importantes de la región.

La ciudad de Toledo vivirá esta fecha de manera especial, ya que sus calles se transformarán para acoger una de las celebraciones más emblemáticas del calendario local. Al caer en jueves, muchos trabajadores podrán alargar el descanso si disponen del viernes 5 libre.

La segunda gran fecha festiva llegará el 24 de junio con la celebración de San Juan. Ese día será festivo en Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Aunque en esta ocasión el festivo caerá en miércoles y no permitirá crear un puente tradicional, sí ofrecerá una pausa a mitad de semana para miles de trabajadores y estudiantes. En Cataluña, además, continuará la tradición de celebrar la noche más corta del año con la clásica coca de San Juan.

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Los próximos festivos nacionales que tendrá España en 2026

Para quienes no puedan beneficiarse de estos festivos autonómicos, el calendario laboral todavía reserva varias jornadas de descanso nacionales durante la segunda mitad del año.

Los próximos festivos nacionales de 2026 serán:

15 de agosto: Asunción de la Virgen

12 de octubre: Fiesta Nacional de España

1 de noviembre: Todos los Santos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Estas fechas aparecerán marcadas como no laborables en todo el territorio nacional, aunque algunas comunidades podrán añadir festivos propios adicionales según sus calendarios autonómicos.

Qué dice la ley sobre las vacaciones y los días de descanso

Los trabajadores que no puedan aprovechar los puentes de junio todavía tendrán la posibilidad de organizar descansos mediante sus vacaciones anuales.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año. Sin embargo, las fechas concretas deben acordarse entre empresa y empleado mediante un proceso de negociación y “mutuo acuerdo”.

La llegada del verano también incrementa la demanda de vacaciones durante julio y agosto, por lo que muchas empresas comienzan a definir calendarios internos con varias semanas de antelación.

Las comunidades que tendrán festivos autonómicos en junio

La Rioja, 9 de junio

Región de Murcia, 9 de junio

Castilla-La Mancha, 4 de junio (Corpus Christi)

Galicia, 24 de junio (San Juan)

Cataluña, 24 de junio (San Juan)

Comunidad Valenciana, 24 de junio (San Juan)

El calendario laboral de junio ofrecerá así varias oportunidades de descanso antes del verano, especialmente para quienes puedan combinar los festivos con días libres o jornadas no lectivas.