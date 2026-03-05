La Semana Santa 2026 ya tiene fechas definidas y, junto con ellas, las autoridades de la Ciudad de México activaron una serie de restricciones que afectarán a supermercados, tiendas de autoservicio, vinaterías y cualquier establecimiento que venda bebidas alcohólicas. Se trata de la Ley Seca, una normativa obligatoria con horarios estrictos que el Gobierno aplica para evitar incidentes durante uno de los eventos religiosos más multitudinarios del año. La decisión no es nueva en la capital del país, pero sí es de cumplimiento obligatorio. El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial las disposiciones para aplicar la medida durante Semana Santa 2026, con el objetivo de preservar el orden público y la seguridad en las zonas de mayor afluencia. La prohibición no será generalizada en toda la ciudad, sino que aplicará en zonas específicas donde se concentra la mayor cantidad de personas por las celebraciones religiosas. La restricción estará vigente en la alcaldía Iztapalapa, donde se realiza el tradicional Vía Crucis, uno de los eventos religiosos más emblemáticos y concurridos del país. La prohibición aplicará los días 2 y 3 de abril, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, es decir, durante todo el día en ambas jornadas. En ese período quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en supermercados, tiendas de autoservicio, vinaterías y cualquier establecimiento mercantil dentro de la zona señalada. La medida se concentrará específicamente en el perímetro que abarca los ocho barrios tradicionales de Iztapalapa. El incumplimiento de la Ley Seca puede derivar en multas económicas e incluso la clausura del establecimiento, conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. La alcaldía Iztapalapa confirmó que la suspensión de venta de alcohol incluye establecimientos ubicados en los barrios: Los ocho barrios tradicionales que conforman el perímetro donde se desarrollan las celebraciones del Vía Crucis. Las autoridades no descartan anunciar nuevas restricciones en otras alcaldías si lo consideran necesario para garantizar la seguridad durante las celebraciones de Semana Santa. Quienes residan o visiten la zona deberán tomar en cuenta estas restricciones al planificar sus actividades durante esos días.