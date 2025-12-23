Miles de familias en el Área Metropolitana de Guadalajara vivirán un inicio de año complicado. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado confirmó que realizará trabajos de mantenimiento que dejarán sin suministro a casi 900 colonias a partir del 3 de enero de 2026.

El corte de agua, que durará aproximadamente 13 horas, afectará a ciudadanos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán.

Trabajos de mantenimiento del SIAPA dejarán sin suministro a casi 900 colonias de siete municipios a partir del 3 de enero de 2026, afectando a miles de familias en pleno inicio de año. Fuente: Shutterstock. Shutterstock

Más de 890 colonias se quedarán sin agua: estos son los municipios afectados

La suspensión del servicio impactará a un total de 892 colonias que dependen del suministro de las plantas potabilizadoras No. 1 “Miravalle” y No. 2 “Las Huertas”. La distribución de las zonas afectadas es considerable: 205 colonias en Guadalajara, 65 en Zapopan, 247 en San Pedro Tlaquepaque y 375 en Tonalá enfrentarán la falta de agua. Además, se registrará una interrupción completa en los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán, donde los habitantes podrían experimentar baja presión o ausencia total del líquido durante varias horas.

La recuperación tardará días: el agua volverá de forma gradual hasta el 7 de enero

Los trabajos iniciarán el sábado 3 de enero a la 01:00 de la madrugada y tendrán una duración estimada de 13 horas. Sin embargo, el organismo advierte que el restablecimiento completo del servicio no será inmediato.

La recuperación se realizará de manera progresiva, con tiempos que variarán desde la noche del mismo sábado hasta el miércoles 7 de enero de 2026, dependiendo de las condiciones operativas y las características topográficas de cada zona.

Durante estos días, muchas familias deberán organizarse para almacenar agua o depender del servicio de pipas gratuitas que ofrecerá el SIAPA.

Aunque la suspensión durará alrededor de 13 horas, la recuperación del servicio será paulatina y podría extenderse por varios días, dependiendo de la zona y las condiciones del sistema hidráulico. Fuente: Shutterstock.

Mantenimiento urgente para evitar un colapso mayor en el sistema hidráulico

El SIAPA justifica esta intervención como una medida preventiva indispensable para preservar la infraestructura en condiciones seguras. Los trabajos incluyen el paro escalonado de equipos de bombeo, limpieza de cisternas, cambio de válvulas, mantenimiento de transformadores y rehabilitación de soportes en compuertas, entre otras actividades técnicas.

El organismo advierte que, de no realizar este mantenimiento, existe el riesgo de un colapso en el sistema que provocaría afectaciones mucho mayores e inminentes. Esta intervención sustituye a la que tradicionalmente se realiza durante Semana Santa, por lo que en ese periodo ya no habrá suspensión del servicio.