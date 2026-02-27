El crédito FONACOT se consolida como un apoyo financiero fundamental gestionado por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) para los empleados formales que cotizan en el IMSS o el ISSSTE. Este esquema permite a los empleados adquirir bienes, pagar servicios o disponer de efectivo con condiciones preferenciales y plazos flexibles. Al ser un crédito que se descuenta directamente vía nómina, el usuario no debe preocuparse por realizar los pagos manualmente. Una de las mayores ventajas de este financiamiento es que ofrece la mejor tasa de interés del mercado, la cual oscila entre el 0.8% y el 2.8% mensual. Además, el proceso destaca por no requerir aval ni fiador, ya que la garantía principal es el propio trabajo del solicitante. Los plazos de pago son sumamente adaptables, permitiendo liquidar el adeudo en periodos que van desde los 6 hasta los 36 meses. Los beneficiarios pueden utilizar su línea de crédito a través de la tarjeta Infonacot en miles de puntos de venta a nivel nacional. Asimismo, el instituto ofrece la posibilidad de contar con efectivo, permitiendo disponer de hasta el 20% de la línea de crédito en cajeros automáticos. El uso responsable de este apoyo también ayuda a los clientes a construir un historial crediticio positivo ante el buró de crédito. Para quienes buscan liquidez inmediata, el Crédito en Efectivo es una opción atractiva que deposita el dinero directamente en la cuenta del trabajador. Esta modalidad cuenta con plazos de pago específicos de 6, 12, 14, 24 y hasta 30 meses, con una comisión de apertura del 2%. Al igual que las otras modalidades, el cobro se realiza de forma mensual y automática a través de la nómina del empleado. Para acceder a este beneficio, el trabajador debe tener al menos un año de antigüedad en su empleo actual y su centro de trabajo debe estar afiliado al Infonacot. Es indispensable presentar: El proceso de solicitud inicia en el portal web de Infonacot, donde se debe llenar el formulario en línea para posteriormente agendar una cita en la sucursal más cercana. El día de la cita, el interesado debe acudir con los documentos originales y copia para firmar el contrato y recibir su tarjeta. Una vez obtenida, la tarjeta debe activarse vía telefónica al 01 800 FONACOT o a través del portal oficial del instituto. De acuerdo a la información oficial confirmada por el organismo, el préstamo puede ser destinado a vacaciones, remodelación o compras. El monto total depende de: De todas formas, el instituto puede prestar hasta el equivalente a cuatro meses de salario.