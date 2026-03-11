El Gobierno de México confirmó que miles de beneficiarios del programa Bienpesca deberán cambiar su tarjeta del Banco del Bienestar en las próximas semanas para poder recibir su siguiente apoyo económico. El trámite ya comenzó y tiene como fecha límite el 22 de marzo de 2026. La medida aplica incluso para quienes aún tienen una tarjeta del Banco del Bienestar vigente. Desde Programas para el Bienestar explicaron que el reemplazo es parte del proceso de actualización del padrón y del sistema de pagos del programa social, por lo que quienes no realicen el trámite podrían quedarse sin recibir el depósito anual correspondiente. La entrega de nuevas tarjetas comenzó el 9 de marzo y está dirigida a todas las personas que forman parte del padrón Bienpesca 2025. El proceso se realiza en coordinación con la Comisión Nacional de Acacultura y Pesca (Conapesca) y las Delegaciones de Programas para el Bienestar en las 32 entidades del país. De acuerdo con las autoridades, este cambio es obligatorio, ya que el apoyo económico anual del programa que, asciende a 7,500 pesos, se depositará únicamente en la nueva tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que quienes no la recojan antes de la fecha límite podrían enfrentar retrasos o suspensión temporal del pago. Las autoridades habilitaron una plataforma oficial para que cada beneficiario consulte la sede, fecha y horario en que deberá acudir para recoger su nueva tarjeta. Para completar el trámite, las y los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos: El Gobierno de Sheinbaum reiteró que el trámite es totalmente gratuito y pidió a las y los beneficiarios mantenerse atentos a la información oficial para evitar fraudes o intermediarios que intenten cobrar por el cambio de tarjeta. También, recordó que consultar la sede correspondiente es clave para completar el proceso y garantizar la recepción del próximo depósito del programa Bienpesca.