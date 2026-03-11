United Airlines, reconocida aerolínea de Estados Unidos, modificó su contrato de transporte con una advertencia que pocas veces se había visto en la industria: quienes reproduzcan audio o video sin auriculares durante un vuelo podrán ser expulsados del avión y, en casos de reincidencia, vetados de manera permanente de todos sus servicios. La medida, vigente desde el 27 de febrero, convierte un hábito cotidiano y aparentemente inofensivo en una causa formal de exclusión. La actualización de la regla 21 del contrato de transporte de United Airlines es contundente: reproducir contenido de audio o video a través de los altavoces del dispositivo, sin auriculares, constituye un incumplimiento. Esto implica que la tripulación tiene autoridad para solicitar el desembarco del pasajero infractor en cualquier escala o punto del recorrido. No se trata de una recomendación ni de una advertencia informal: está escrita en el contrato legal que cada pasajero acepta cuando compra su pasaje de avión. Lo que hace verdaderamente excepcional a esta política no es la expulsión en sí misma, sino las consecuencias que la acompañan. Según se informó, la aerolínea se reserva el derecho de rechazar el transporte de forma permanente a cualquier pasajero que incurra en las conductas listadas en la regla 21, entre las que ahora figura el uso de dispositivos sin auriculares. En otras palabras: una segunda infracción podría costarle a un viajero la posibilidad de volar con United Airlines de por vida. Pero hay más: el pasajero expulsado también deberá hacerse cargo económicamente de cualquier perdida, daño o costo que su conducta haya generado. La regla de los auriculares es solo la incorporacion mas reciente a un reglamento que cubre un espectro mucho mas amplio de situaciones. La Regla 21 de United Airlines tambien autoriza a denegar el embarque a personas descalzas, con vestimenta considerada indecente u ofensiva, o que presenten condiciones de falta de higiene no vinculadas a una discapacidad. Las llamadas de voz o video estan estrictamente prohibidas desde el cierre de puertas hasta el aterrizaje. Incluso hay restricciones para pasajeras en su noveno mes de embarazo sin certificado médico actualizado. A pesar de la dureza del reglamento, United Airlines incluyo una medida de mitigacion que podria evitar que la situacion llegue a un punto critico: ofrecera auriculares de forma gratuita a bordo, sujeto a disponibilidad, como primera respuesta ante un pasajero que no cumpla con la norma. Esto significa que, antes de proceder a la expulsion, la tripulacion podria intentar resolver el conflicto. Sin embargo, si el pasajero se niega a utilizarlos o el episodio se repite, las sanciones contractuales entran en vigencia plena.