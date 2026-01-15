El cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN) en México mantiene su carácter obligatorio para este 2026. Bajo las nuevas disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el proceso se ha modernizado para facilitar que los jóvenes cumplan con este deber cívico sin interrumpir drásticamente sus actividades.

Cómo es el servicio militar a partir de ahora

La gran novedad para la clase 2008 y remisos es la modalidad de adiestramiento intensivo. Ahora, el cumplimiento podrá realizarse en tan solo 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a un periodo aproximado de tres meses, reduciendo significativamente el tiempo de permanencia respecto a años anteriores.

Calendario de registro y fechas clave para la clase 2008

Quienes nacieron en el año 2008 o es remiso, el proceso ya ha comenzado. El periodo de alistamiento inició el pasado 2 de enero y se mantendrá abierto hasta el 15 de octubre de 2026. Es fundamental acudir a la Junta de Reclutamiento de cada municipio o alcaldía antes de la fecha límite.

Tras el registro, los jóvenes deberán estar atentos al mes de noviembre de 2026, fecha en la que se llevará a cabo el tradicional sorteo. En este evento se definirá, mediante el color de la bola (blanca, azul o negra), quiénes deberán presentarse a las sesiones de adiestramiento.

Cuáles son los requisitos y beneficios de la Cartilla Militar

Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial. Además, se solicitan dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello tipo casquete corto, siguiendo los estándares de la institución.

La generación del 2008 ya deberá inscribirse al servicio militar obligatorio

Obtener la Cartilla Militar liberada sigue siendo un paso estratégico para el desarrollo profesional. Este documento no solo es una identificación oficial, sino que es un requisito indispensable para ingresar a ciertos niveles de la administración pública y algunas instituciones educativas.

Comenzó el servicio militar obligatorio: convocan a los nacidos en 2008 Sedena

El enfoque actual del SMN busca fomentar valores de disciplina y compromiso social a través de capacitaciones prácticas. Al reducirse a solo 13 sesiones, la Sedena busca incentivar una mayor participación y asegurar que todos los jóvenes cuenten con su documentación en regla al finalizar el año.

Finalmente, se recomienda a todos los interesados no dejar el trámite para la última semana de octubre, ya que la demanda suele saturar las oficinas locales. Cumplir con esta obligación es, además de un mandato legal, una forma de participar activamente en la vida institucional del país.