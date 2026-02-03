La Ley Federal del Trabajo establece reglas claras sobre el pago que deben recibir quienes laboran en fechas de descanso obligatorio. Checa toda la información al respecto a continuación.

Ante la cercanía del 2 de febrero, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó que este día es feriado oficial y que, si se trabaja, el salario debe pagarse de forma especial, sin excepciones ni acuerdos informales.

Ante la cercanía del 2 de febrero, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó que este día es feriado oficial y que, si se trabaja, el salario debe pagarse de forma especial, sin excepciones ni acuerdos informales.

¿Por qué el 2 de febrero es descanso obligatorio en México?

El 2 de febrero está reconocido en la Ley Federal del Trabajo como un día de descanso obligatorio, por lo que los empleados no están obligados a presentarse a laborar. Esta fecha se respeta a nivel nacional, sin importar el sector o el tipo de contrato.

La normativa busca garantizar el derecho al descanso de las personas trabajadoras, salvo en actividades donde, por su naturaleza, sea indispensable laborar. En esos casos, la ley establece una compensación económica especial.

La Profedet recordó que este derecho aplica tanto en el sector público como en el privado, y que los empleadores no pueden evadirlo bajo ningún pretexto.

¿Cuánto deben pagarte si trabajaste un feriado en México?

Si un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, la ley señala que debe recibir el pago triple de su salario diario . Esto incluye su sueldo normal más el doble adicional por prestar servicios en una fecha oficial de descanso.

Para 2026, el salario diario mínimo general es de 315.04 pesos, por lo que el pago total debe ser de 945.12 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario diario es de 440.87 pesos, lo que da un total de 1,322.61 pesos.

La Profedet fue clara al señalar que el pago debe hacerse en efectivo o vía nómina, y no puede sustituirse por alimentos, regalos o días libres posteriores.

Qué hacer si no te pagan lo que marca la ley por trabajar en un feriado en México