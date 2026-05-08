El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores deben cumplir para poder renovar su registro por correo. Quienes opten por esta modalidad tendrán que presentar una serie de documentos oficiales obligatorios para poder llevar a cabo el trámite y, cuando no puedan mostrarse, la solicitud se considerará incompleta. Al momento de renovar por correo, todos los solicitantes deben presentar de manera obligatoria una copia de una identificación con foto válida. De la misma forma es necesario mostrar Cuando alguno de estos documentos no se presente en vigencia y de forma adecuada, las autoridades pueden poner fin a la solicitud. Si bien desde 2025 los vehículos dejaron de necesitar de una inspección de seguridad para llevar a cabo este trámite, aquellos registrados en los siguientes condados deben presentar una certificación de inspección de emisiones Este trámite también puede realizarse de forma online o en persona y los requisitos deben consultarse en el sitio web oficial del DMV.