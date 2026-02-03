El fenómeno estará acompañado por aire ártico y marcará el episodio más frío de la semana.

El clima en México volverá a endurecerse en los próximos días con la llegada de un nuevo Frente Frío que impactará en buena parte del país. El fenómeno estará acompañado por aire ártico y marcará el episodio más frío de la semana.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el sistema avanzará entre miércoles y jueves y generará tardes frescas, noches frías, lluvias aisladas y un evento de “Norte” con rachas de viento fuertes , especialmente en regiones del centro y sur.

Un nuevo Frente Frío recorrerá México: cuándo llega y qué regiones afectará

El nuevo Frente Frío ingresará al país entre miércoles y jueves y se desplazará desde el norte hacia el noreste, centro, oriente y sureste de México . Su avance será acompañado por una masa de aire ártico de intensidad débil a moderada.

Este sistema provocará cambios notorios en las condiciones meteorológicas, con un descenso térmico progresivo a lo largo de su recorrido. Las variaciones se sentirán tanto en zonas urbanas como rurales.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el impacto será generalizado, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales durante su desplazamiento.

Las temperaturas más bajas de la semana en México: estados y zonas más afectadas

El nuevo Frente Frío provocará un marcado descenso de temperaturas en el norte, noreste y centro del país, con mayor impacto en entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Edomex, Puebla e Hidalgo. En estas zonas se esperan noches y madrugadas frías y tardes frescas.

El enfriamiento también se sentirá en regiones elevadas del centro y oriente, donde la sensación térmica será menor por el ingreso de aire ártico. Según los pronósticos, este episodio dejará los registros más bajos de la semana, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el frío.

Lluvias y evento “Norte”: vientos fuertes en el oriente y sureste

El sistema también provocará lluvias dispersas en la mitad centro-sur del país, con precipitaciones intermitentes. Además, se presentará un evento de “Norte” con rachas de viento que podrían superar los 70 km/h, principalmente en el oriente y sureste.

Estas condiciones podrían generar afectaciones puntuales, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales sobre la evolución del fenómeno.