El Department of Motor Vehicles (DMV) de Nueva York establece que todos los vehículos que estén registrados dentro del estado deben realizar una inspección anual a riesgo de recibir multas de hasta 100 dólares si no se hace. Desde la entidad estatal instan a chequear la fecha indicada en la calcomanía de inspección que tiene su vehículo de la última vez que realizó el procedimiento. La revisión se debe realizar en talleres autorizados por el DMV estatal que exhiban el cartel oficial “Inspection Station”. En este proceso, se verifican frenos, neumáticos, luces, dirección, cinturones de seguridad, suspensión y emisiones. Los conductores no están obligados a reparar el vehículo en ese mismo taller si se detectan fallos, pueden llevarlo a otro y hacer los arreglos en otro lugar antes de volver a presentarlo. En Nueva York, la inspección es obligatoria en las siguientes situaciones: Adicionalmente, muchos también tienen que superar la prueba de emisiones contaminantes con el sistema OBD II, que controla posibles fallas ambientales y electrónicas del vehículo. El DMV de Nueva York aplica distintas sanciones según el tiempo de vencimiento de la inspección: