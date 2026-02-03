En esta noticia

El 1 de febrero, un documento clave comenzó a ser obligatorio en México y su ausencia podría impedir la realización de diversos trámites oficiales. Se trata de la CURP biométrica, una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población.

El Gobierno federal confirmó que este nuevo formato incorporará datos biométricos con el objetivo de fortalecer la identidad digital y reducir fraudes, por lo que su implementación marcará un cambio relevante para millones de personas.

Qué es la CURP biométrica y por qué será obligatoria

La CURP biométrica es una actualización del documento tradicional que integra información personal con datos biométricos como huellas dactilares y fotografía. Este nuevo formato busca reforzar la seguridad en la identificación de las personas.

Oficial | Desde el 1 de febrero, este documento será obligatorio y sin él muchos trámites quedarán bloqueados

De acuerdo con lo informado, la medida permitirá agilizar trámites y evitar suplantaciones de identidad. La incorporación de datos biométricos hará que la CURP sea más confiable para procesos oficiales.

Desde cuándo será obligatoria y qué trámites quedarán bloqueados

La CURP biométrica comenzó a ser obligatoria a partir del 1 de febrero, con una implementación gradual. En una primera etapa, se exigirá en trámites oficiales que requieran validación de identidad.

No contar con este documento podría impedir o retrasar gestiones administrativas, por lo que las autoridades recomiendan realizar el trámite con anticipación para evitar contratiempos cuando la exigencia se extienda a más servicios.

Cómo tramitar la CURP biométrica en México paso a paso

  • Acudir personalmente a un módulo oficial del Registro Civil o a los puntos habilitados por las autoridades.
  • Presentar identificación oficial vigente y la CURP tradicional.
  • Proporcionar datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía.
  • Validar la información personal registrada durante el trámite.
  • Una vez concluido el proceso, se genera la CURP biométrica con los datos actualizados.