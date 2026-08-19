El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió el pasado 1 de agosto un nuevo periodo de ingresos para personas interesadas en recibir capacitación laboral y acceder a un apoyo económico mensual. La nueva etapa corresponde al tercer periodo de vinculaciones de 2026 anunciado por el Gobierno de México.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno, “las y los aspirantes registrados puedan entrar a un centro de trabajo para recibir capacitación”. Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma digital del programa de los beneficios para consultar los espacios disponibles y postularse a la opción de su interés.

El Gobierno federal informó que la apertura “será focalizada”, por lo que se dará prioridad a municipios y localidades con mayores condiciones de vulnerabilidad y rezago social. Además, se pidió revisar previamente el mapa disponible en la plataforma antes de iniciar cualquier postulación.

El Gobierno depositará en agosto 9,500 pesos a las personas que cumplan estos requisitos y se inscriban al programa Jóvenes Construyendo Futuro. Gobierno de México

Estas personas pueden entrar al programa y qué beneficios ofrece

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. El programa ofrece capacitación durante un periodo de 12 meses en empresas, negocios, talleres, instituciones públicas y diferentes organizaciones participantes en todo el país.

Durante ese proceso, “las y los aprendices reciben un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico del IMSS” . La cobertura incluye enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo mientras las y los beneficiarios realizan su capacitación laboral.

El registro debe realizarse en la plataforma oficial del programa.

El mapa de focalización mostrará municipios abiertos o cerrados.

Los centros de trabajo tienen 4 días para responder solicitudes.

La capacitación tiene una duración máxima de 12 meses.

El apoyo incluye seguro médico del IMSS.

Así es el proceso para ingresar desde el 1 de agosto

Las personas registradas deberán revisar si su municipio aparece habilitado dentro del mapa de focalización. Según el comunicado, algunas zonas podrían estar cerradas o haber alcanzado ya “la meta de atención”, por lo que la disponibilidad dependerá de cada región del país. No hay fecha límite fija para el registro inicial , ya que las inscripciones permanecen abiertas hasta que se ocupan los lugares disponibles .

Después de enviar la postulación, las y los aspirantes tendrán que contactar directamente al centro de trabajo para agendar un primer encuentro. A partir de ese momento, el centro contará con “4 días naturales para aceptar o declinar la solicitud” realizada en la plataforma.

Si el centro rechaza la solicitud o simplemente no responde dentro del plazo establecido, “el sistema liberará automáticamente a la persona para que pueda postularse a otro centro disponible”. El Gobierno señaló que el objetivo es fortalecer las oportunidades laborales y de capacitación para las juventudes mexicanas.