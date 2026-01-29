La venta de boletos para los conciertos de BTS en México quedó bajo la lupa de las autoridades federales. Las quejas de personas interesadas en asistir a los shows del grupo musical surcoreano encendieron alertas por presuntas irregularidades en la información ofrecida durante el proceso de compra, lo que derivó en una intervención directa del Gobierno nacional.

La situación fue abordada públicamente en una conferencia oficial y puso en el centro del debate a las prácticas de venta y reventa de entradas para espectáculos masivos. El foco no estuvo puesto en el evento en sí, sino en cómo se comunicaron precios, ubicaciones y condiciones a los consumidores.

La PROFECO emitió un comunicado dirigido a toda la población del país que accede a la compra de tickets para conciertos. (Foto: Archivo).

A partir de ahora, el caso abre un escenario distinto para quienes compran boletos para conciertos en México. Las autoridades de Gobierno anticipan medidas que podrían modificar la forma en que se informan y comercializan las entradas, con impacto directo en plataformas digitales y puntos de venta físicos.

Gobierno nacional y Profeco intervienen por la venta de boletos de BTS

La intervención del Gobierno nacional se dio a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que anunció el inicio de un procedimiento por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). La medida apunta a la falta de claridad en la información proporcionada durante la venta de boletos para los conciertos de BTS.

Según explicó el titular de PROFECO, Iván Escalante Ruiz, antes de que comenzara la comercialización se exhortó a la empresa responsable de la venta, Ticketmaster, a informar de manera anticipada los precios y la localización exacta de los boletos. Sin embargo, durante el proceso, consumidores denunciaron inconsistencias en los puntos de venta .

Como parte de la investigación, se realizaron visitas de verificación en módulos ubicados en el Estadio GNP, el Palacio de los Deportes y centros comerciales. En algunos de estos puntos no se vendían boletos para el concierto, mientras que en otros sí había comercialización, aunque no correspondiente al evento de BTS.

PROFECO precisó que la sanción por estas irregularidades podría alcanzar hasta 4 millones de pesos, conforme a lo establecido en la LFPC.

Cómo afectará a los consumidores y qué pasará con la reventa de boletos

A partir de este caso, PROFECO trabaja en lineamientos específicos para regular la venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. El objetivo es garantizar información clara y verificable para los consumidores desde antes del inicio de la venta.

La PROFECO confirmó que se sancionará a las empresas de reventa Stubhub y Viagogo. (Foto: Archivo)

Entre los puntos que deberán cumplirse se encuentran:

Publicación del mapa del recinto con precios exactos por localidad.

Difusión de esta información al menos 24 horas antes de la primera venta.

Detalle del costo total del boleto, incluyendo cargos adicionales.

Información clara sobre fechas, horarios y ubicación del evento.

Además, se habilitó el canal conciertos@profeco.gob.mx, exclusivo para recibir denuncias vinculadas a conciertos y espectáculos.